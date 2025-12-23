تسريب الإعلان الثاني لفيلم "AVENGERS: DOOMSDAY "

18 حجم الخط

تم تسريب الإعلان التشويقي الثاني لفيلم "AVENGERS: DOOMSDAY "، والذي يتمحور حول شخصية البطل الخارق ثور، وذلك بعد أسبوع واحد من تسريب الإعلان الأول للفيلم.

وأعلنت استديوهات مارڤل عن إصدار 4 إعلانات مختلفة لفيلمها المرتقب Avengers Doomsday.

وأوضحت مارفل أن إعلانات فيلم Avengers Doomsday، سيتم عرضها في صالات السينما، أثناء عرض فيلم Avatar Fire And Ash.

ومن المقرر أن يعرض كل واحد من الإعلانات الأربعة كل أسبوع، علي مدار الشهر المقبل أثناء عرض فيلم Avatar Fire And Ash بالسينمات.

تأجيل طرح فيلم Avengers Doomsday لعام 2027

وأعلنت استديوهات مارفل رسميا، عن تأجيل طرح فيلم Avengers Doomsday، في صالات السينما إلى مايو ٢٠٢٧، بدلا من عام ٢٠٢٦.

وذكرت استديوهات مارفل على موقعها الرسمي، أن فيلم Spider Man Brand New Day، هو فيلم مارفل الوحيد الذي سيُعرض خلال عام ٢٠٢٦.

المخرج شين بلاك يشيد بتجسيد روبرت داوني جونيور لشخصية دكتور دوم

فيما أشاد المخرج الشهير شين بلاك بأداء الممثل الحائز على جائزة الأوسكار روبرت داوني جونيور، لشخصية دكتور دوم، التي يجسدها في فيلم مارفل الجديد "Avengers: Doomsday".

وقال شين، في تصريحات صحفية: “أداء روبرت داوني جونيور في فيلم Avengers: Doomsday سيُنعش صناعة أفلام القصص المصورة بأكملها.. بدا الأمر في البداية وكأنه فكرة ساخرة... لكنها ستنجح.. ستنجح حقًا”.

خطة مارفل لتسويق أحدث أفلامها

وكشفت تقارير صحفية عن خطة استديوهات مارفل، لتسويق فيلمها المرتقب AVENGERS: DOOMSDAY، الذي انتهى تصويره مؤخرا.

وذكرت التقارير أن مارفل قررت استخدام الأفلام السابقة من سلسلة AVENGERS، كجزء من تسويق فيلم AVENGERS: DOOMSDAY.

كما ستكون هناك استراتيجية تسويقية لفيلم AVENGERS: DOOMSDAY، مشابهة لفيلم “AVENGERS: ENDGAME”، الذي حقق إيرادات تاريخية في السينما.

ومن المقرر أن تبدأ استديوهات مارفل في إصدار إعلانات تشويقية قصيرة، لفيلم AVENGERS: DOOMSDAY، قبل عرضه بحوالي 5-6 أشهر.

مارفل تعلن مدة تشغيل فيلم Avengers: Doomsday

أعلنت استديوهات مارفل رسميا، عن مدة تشغيل فيلمها المرتقب "Avengers: Doomsday".

وأوضحت مارفل في بيان لها، أن مدة عرض فيلم Avengers: Doomsday"، ستصل لساعتين ونصف.

مشاركة 6 فرق للأبطال الخارقين في فيلم Avengers Doomsday

وكشفت تقارير صحفية جديدة أن فيلم Avengers Doomsda، سيشهد مشاركة 6 فرق للأبطال الخارقين من الأكوان المتعددة، ضمن أحداث الفيلم.

وأوضحت التقارير أن الفيلم سيشهد ظهور كل من: فريق Avengers، وفريق TheNewAvengers، وفريق XMen، وفريق FantasticFour، وفريق Loki لأقوى أبطال الأكوان المتعددة، بالإضافة فريق DoctorDoom، الذي سيجمع أقوى أشرار مارڤل.

كيفن فيجي يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم Avengers: Doomsday

وكشف رئيس استديوهات مارفل كيفن فيجي تفاصيل جديدة عن فيلم "Avengers: Doomsday".

وقال فيجي خلال مؤتمر ديزني الذي أقيم مؤخرا: إن فيلم Avengers: Doomsday، سيركز على فريق الافنجرز، وشعب واكاندا، والـ Fantastic Four، وThunderbolts، وكذلك X-Men الأصليين، موضحا أن جميعهم سيقاتلون معا، ضد الدكتور دوم.

استديوهات مارفل تعلن ظهور 15 شخصية خارقة في فيلم "Avengers: Doomsday"

وأعلنت استديوهات مارفل، في بث مباشر، عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن نيتها في إعادة جميع الممثلين الذين عملوا معها حتى الآن.

وأعلنت مارفل، بالفعل، عن عودة أكثر من 15 شخصية، خلال أحداث فيلم "Avengers: Doomsday"، على أن يجسدوا معظمهم شخصيات ثانوية.

وتحدث المخرج أنتوني روسو، عن اختيار الممثل روبرت داوني جونيور، لتجسيد شخصية دكتور دوم، في عالم مارفل السينمائي، وتحديدا فيلم Avengers Doomsday.

وقال روسو، في تصريحات صحفية: "لا أحد في العالم يستطيع تجسيد هذه الشخصية بالطريقة التي سيقدمها روبرت داوني جونيور".

الأخوان روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع استديوهات مارڤل

فيما أوضح الأخوان "روسو"، السبب وراء عودتهم للعمل مرة أخرى مع استديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوان "روسو"، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر للعثور في إحدى الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

وأوردت التقارير الصحفية تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخا مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

80 مليون دولار أجر روبرت داوني جونيور لبطولة فيلمين جديدين من Avengers

كشفت تقارير صحفية عن أجر الممثل الحائز على الأوسكار روبرت داوني جونيور، مقابل بطولة فيلمين جديدين من سلسلة Avengers.

وأوضحت التقارير أن روبيرت داوني جونيور سيتقاضى 80 مليون دولار، مقابل بطولة فيلمي Avengers، كما سيحصل على عدة امتيازات أخرى، منها: السفر للتصوير بطائرة خاصة، وتعيين طاقم حراسة خاص به، ومنطقة تخييم ضخمة خاصة به في مواقع التصوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.