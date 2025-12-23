تحرك برلماني بشأن أزمة التعيينات في الطب البيطري

18 حجم الخط

وجه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن توقف التعيينات منذ عدة سنوات في قطاع الطب البيطري.

أزمة التعيينات في قطاع الطب البيطري

وأكد أن هذه المشكلة أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب وجود نحو 5500 خريج سنويًا من 27 كلية بيطرية، إضافة إلى 12 كلية جديدة قد يرفع عدد الخريجين إلى نحو 9000 طبيب بيطري سنويًا، وهو ما يهدد مستقبل توظيف الخريجين واستغلال الكوادر الوطنية في خدمة القطاع الحيواني والغذائي.

أسباب توقف التعيينات في الطب البيطري

وتسائل عن الأسباب الحقيقية وراء وقف التعيينات منذ عشرين عامًا، وخطط وزارة الزراعة، لتوظيف الخريجين الجدد، وضمان الاستفادة القصوى من خبراتهم في تحسين الإنتاج الحيواني والدواجن، والحفاظ على سلامة الغذاء، ومواجهة النقص في الكوادر المؤهلة في هذا القطاع الحيوي.

خطة الحكومة للحد من العجز في الأطباء البيطريين

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بوضح حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال وضع خطة عاجلة لتعيين الأطباء البيطريين في الجهات الحكومية المختلفة وفق الاحتياجات الفعلية وفتح مجالات التعاون مع القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المتخصص للخريجين الجدد لرفع كفاءتهم في القطاع الحيواني والغذائي مع إنشاء حوافز تشجيعية لجذب الأطباء البيطريين للعمل في المناطق النائية والمزارع الكبرى والاستفادة من التكنولوجيا والرقابة الذكية لدعم دور الأطباء البيطريين في حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.

وأشار النائب، إلى أن حل أزمة التعيينات في قطاع الطب البيطري ليس مجرد قضية وظيفية، بل هو مسؤولية وطنية مرتبطة مباشرة بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وضمان سلامة الغذاء وصحة المواطن مؤكدًا أن استثمار الكوادر المؤهلة من الأطباء البيطريين سيعزز الأمن الغذائي ويحقق التنمية المستدامة، ويحول الطاقات العلمية للشباب إلى خدمة فعلية للمجتمع والاقتصاد الوطني.

