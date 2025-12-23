الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الثلاثاء

سعر الدينار الاردني
سعر الدينار الاردني
18 حجم الخط

سعر الدينار الأردني، شهد سعر الدينار الأردني استقرارًا أمام الجنيه  بالبنك المركزي والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية. 

الدينار الاردنى 
الدينار الأردنى، فيتو

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو66.76  جنيه للشراء، و67.14  جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الأردني في بنك مصر نحو66.46  جنيه للشراء، 67.11 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي المصري نحو66.39  جنيه للشراء، 67.09 جنيه للبيع.

الدينار الأردني العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية

الدينار الأردني هو العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويرمز له بالرمز (JOD)، ويصدره البنك المركزي الأردني. 

ويُعد الدينار من العملات المستقرة نسبيًا في المنطقة العربية، ويحظى بثقة كبيرة في الأسواق المالية الإقليمية.

وتم إصدار الدينار الأردني رسميًّا عام 1950 ليحل محل الجنيه الفلسطيني، وتم ربطه بسلة عملات في البداية، ثم تم تثبيت سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي لاحقًا، مما ساهم في استقراره النقدي على مدى العقود الماضية.

ويُعتبر الدينار من أقوى العملات العربية، ويُستخدم في جميع التعاملات الرسمية والتجارية داخل الأردن، كما تعتمد عليه العديد من الجاليات الأردنية في تحويلاتهم المالية من الخارج.

الدينار الاردنى 
الدينار الأردنى، فيتو

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البني الفاتح.

دينار واحد: باللون الأخضر، يحمل صورة الملك الراحل الحسين بن طلال.

خمسة دنانير: باللون الأزرق الفاتح، وتظهر عليها معالم تاريخية من الأردن.

عشرة دنانير: باللون الأحمر، وتضم صورة الملك عبد الله الأول.

عشرون دينارًا: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الملك عبد الله الثاني.

خمسون دينارًا: باللون الذهبي، وهي أكبر فئة متداولة، وتُظهر معالم حضارية أردنية مميزة.

العملات المعدنية:

توجد بفئات: ½ دينار، و¼ دينار، و100 فلس، و50 فلسًا، و25 فلسًا. وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والبرونز.

الدينار الأردني في السوق

يُعتبر الدينار الأردني من أكثر العملات استقرارًا في المنطقة العربية، بفضل السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي الأردني.

كما يحتل مكانة قوية في التعاملات المالية بين الأردن والدول المجاورة، خاصة في مجالات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية.

كما تشهد العملة الأردنية تطورات دورية في تصميمها وعلاماتها الأمنية لضمان الحماية من التزوير ومواكبة التطور في أنظمة الدفع الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى الدولار بنك مصر سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري سعر الدينار الاردني في البنك المركزي سعر الدينار الأردني سعر الدينار

مواد متعلقة

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بمستهل تعاملات الثلاثاء

آخر تطورات سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم الإثنين

استقرار سعر الريال العماني مقابل الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم

أسعار الخردة في مصر بختام تعاملات اليوم الاثنين

سعر الريال القطري 13.04 جنيه للبيع في البنك المركزي

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر والصعود مستمر بالبورصة العالمية (آخر تحديث)

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

وزير العمل: إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads