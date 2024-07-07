رئيس جمعية مجاهدي سيناء: التاريخ لن ينسى الدور البطولي للشهيد أحمد منسي

قال الشيخ عبد الله أبو جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن التاريخ لن ينسى الدور البطولي للشهيد أحمد المنسي في مكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز:" التاريخ لن ينسي هذا الموقف البطولي للشهيد أحمد منسي، فهو رجل أعطى عطاءًا سخيًا لبلاده، ووقوفه بجانب قواته من رجال القوات المسلحة،.. حقيقًة هذا الرجل رحمة الله عليه له دوره كبير جدًا فى مقاومة الإرهاب".

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وتابع: الدور البطولى الذى قام به أحمد منسي لن ينساه التاريخ أبدًا، ولن ينساه الشعب المصري، بالإضافة إلى البطولات التى قام بها رجال القوات المسلحة فى سيناء.