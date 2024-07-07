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أخبار مصر

رئيس جمعية مجاهدي سيناء: التاريخ لن ينسى الدور البطولي للشهيد أحمد منسي

الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
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قال الشيخ عبد الله أبو جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن التاريخ لن ينسى الدور البطولي للشهيد أحمد المنسي في مكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز:" التاريخ لن ينسي هذا الموقف البطولي للشهيد أحمد منسي، فهو رجل أعطى عطاءًا سخيًا لبلاده، ووقوفه بجانب قواته من رجال القوات المسلحة،.. حقيقًة هذا الرجل رحمة الله عليه له دوره كبير جدًا فى مقاومة الإرهاب".

تطهير سيناء من الإرهاب بفضل دماء أبنائها

وتابع: الدور البطولى الذى قام به أحمد منسي لن ينساه التاريخ أبدًا، ولن ينساه الشعب المصري، بالإضافة إلى البطولات التى قام بها رجال القوات المسلحة فى سيناء.

وأكمل:  سيناء مرت عليها ظروف صعبة جدًا فى مقاومة قوى الشر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة القائد العظيمة، تم تطهير سيناء تمامًا من الإرهاب، وسيناء اندفع فيها ثمن غالى جدًا من دم الشهداء من أبناء مصر، ولا أحد ينكر الدور الكبير جدًا لأحمد المنسي ورجاله.
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الشيخ عبد الله أبو جهامة جمعية مجاهدي سيناء أحمد المنسي سيناء

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