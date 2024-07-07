رئيس جمعية مجاهدي سيناء: التاريخ لن ينسى الدور البطولي للشهيد أحمد منسي
قال الشيخ عبد الله أبو جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن التاريخ لن ينسى الدور البطولي للشهيد أحمد المنسي في مكافحة الإرهاب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز:" التاريخ لن ينسي هذا الموقف البطولي للشهيد أحمد منسي، فهو رجل أعطى عطاءًا سخيًا لبلاده، ووقوفه بجانب قواته من رجال القوات المسلحة،.. حقيقًة هذا الرجل رحمة الله عليه له دوره كبير جدًا فى مقاومة الإرهاب".
تطهير سيناء من الإرهاب بفضل دماء أبنائها
وتابع: الدور البطولى الذى قام به أحمد منسي لن ينساه التاريخ أبدًا، ولن ينساه الشعب المصري، بالإضافة إلى البطولات التى قام بها رجال القوات المسلحة فى سيناء.
وأكمل: سيناء مرت عليها ظروف صعبة جدًا فى مقاومة قوى الشر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة القائد العظيمة، تم تطهير سيناء تمامًا من الإرهاب، وسيناء اندفع فيها ثمن غالى جدًا من دم الشهداء من أبناء مصر، ولا أحد ينكر الدور الكبير جدًا لأحمد المنسي ورجاله.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.