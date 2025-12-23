اليوم، أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بالسلام

18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها بشكل غير قانوني بدائرة قسم شرطة السلام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم زور محررين بأن قام بطباعة مستندين فارغين باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص به، بقصد تقديمها إلى مصلحة حكومية ثم ذيلها بأختام مقلدة وحرر البيانات، ثم قلد توقيع الموظف بشكل غير صحيح لإضفاء الصفة الرسمية عليها.

محاكمة عاطل لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بالسلام

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا يفيد بقيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية.

بإجراء التحريات، تبين صحة البلاغ وأن المتهم يزاول نشاطا في التزوير بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فضلا عن ارتكابه واقعة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التزوير

ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.



أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.

