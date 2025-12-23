باحث: تصنيفات الإرهاب الغربية محكومة بالمصالح وليس القانون الدولي

18 حجم الخط

قال عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن غياب تعريف دولي موحد لمفهوم الإرهاب أتاح للدول الغربية توظيف التصنيفات القانونية وفقًا لمصالحها السياسية، بعيدًا عن معايير أخلاقية أو قانونية ثابتة.

وأوضح عبد الحافظ، في تصريح خاص لـفيتو أن القانون الدولي يجرم الإرهاب من حيث المبدأ، لكن الخلاف حول تعريفه فتح الباب أمام ازدواجية المعايير، مشيرًا إلى أن التجربة السورية تمثل نموذجًا واضحًا لهذا النهج.

هيئة تحرير الشام نموذجًا لتحوّل المواقف الغربية

وأشار الباحث إلى أن هيئة تحرير الشام ظلت لسنوات مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الغرب، قبل أن يتغير هذا الموقف مع تبدل المصالح، لافتًا إلى أن الدعم الغربي للجماعة وإلغاء تصنيفها جاءا في سياق مصالح بحتة، ولا علاقة له بتغير جوهري في طبيعة التنظيم أو أفكاره.

تلويح بلا قرار في ملف الإخوان

وحول جماعة الإخوان، أكد عبد الحافظ أن التلويح الغربي المتكرر بتصنيفها كجماعة إرهابية لا يعني تبرئتها سياسيًا أو أخلاقيًّا، بل يعكس حسابات مصالح متغيرة، بدليل أن هذا التلويح لم يُترجم حتى الآن إلى قرار رسمي.

ورجح أن يكون غياب القرار ناتجًا عن تفاهمات غير معلنة بين الغرب والجماعة، تحول دون اتخاذ خطوة حاسمة في هذا الاتجاه.

تأتي تصريحات الباحث عمرو عبد الحافظ في وقت يتجدد فيه الجدل داخل العواصم الغربية حول معايير تصنيف الجماعات المسلحة والحركات ذات المرجعية الإسلامية، خاصة مع تصاعد التهديدات الأمنية في عدد من مناطق النزاع، وتزايد الضغوط السياسية والإعلامية لإعادة النظر في قوائم الإرهاب المعتمدة منذ سنوات.



وخلال العقدين الأخيرين، وجهت انتقادات واسعة للسياسات الغربية بسبب ما وصف بازدواجية المعايير في التعامل مع الجماعات الإسلامية، إذ خضعت بعض التنظيمات لقرارات تصنيف ثم أُعيد دمجها أو رفعها من القوائم تبعًا لتغير المصالح والتحالفات، لا سيما في ملفات الشرق الأوسط، حيث تتقاطع اعتبارات الأمن مع حسابات النفوذ والاستقرار السياسي.



وعاد ملف جماعة الإخوان إلى الواجهة، مع تكرار حديث غربي عن احتمالات تصنيفها كجماعة إرهابية، دون أن يفضي ذلك إلى قرارات رسمية واضحة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حدود الفصل بين الالتزام القانوني أم التي تحكم سياسات الغرب تجاه الجماعات المصنفة أو غير المصنفة على قوائم الإرهاب.

