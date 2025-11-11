الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لبحث استئناف التحضير لقمة بوتين وترامب

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو
18 حجم الخط

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن استعداد موسكو لمناقشة استئناف العمل التحضيري لقمة الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب مع واشنطن.

 

لافروف: موسكو مستعدة لمناقشة استئناف التحضير لقمة بوتين وترامب

وذكر وزير الخارجية الروسي خلال مقابلة مع وسائل إعلامية: "نحن مستعدون لمناقشة تلك الشكوك التي نشأت لدى الزملاء الأمريكيين بشأن أنشطتنا السرية العميقة في مكان ما تحت الأرض، وفعل شيء ما هناك، ومستعدون أيضا لمناقشة استئناف العمل التحضيري للقمة التي اقترحوها بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة مع الزملاء الأمريكيين".

إلغاء لقاء بوتين وترامب في بودابست 

وفي 16 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي بعد محادثة هاتفية مع الزعيم الروسي أن الطرفين اتفقا على الاجتماع قريبا في عاصمة هنجاريا، بودابست، إلا أن القمة تم تأجيلها لاحقا بسبب عدم تمكن الطرفين من التوفيق بين مواقفهما لتحقيق نتيجة ذات معنى بشأن التسوية للنزاع الأوكراني.

وأعلنت كل من موسكو وواشنطن أن الاجتماع سيعقد عندما يتم تهيئة الظروف المناسبة لذلك.

وكشف لافروف عن أن روسيا كانت تنتظر من الولايات المتحدة مبادرة بشأن تحديد مكان وزمان الاجتماع التحضيري للقمة الثنائية في بودابست، لكن هذه المبادرة لم تأت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين ترامب لقاء بوتين وترامب موسكو واشنطن روسيا

مواد متعلقة

ترامب: قضينا على قدرات إيران النووية في ثوانٍ معدودة

الكرملين يكشف حقيقة تهميش بوتين لوزير خارجيته سيرجي لافروف

الأكثر قراءة

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

بينهم مصر، المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025

تراجع كبير، الذهب يفقد مكاسبه وسط ترقب لإعادة فتح الإغلاق الحكومي

محمد فضل: لا تطالبوا الزمالك بالبطولات قبل ترتيب البيت من الداخل والأهلي يستحق السوبر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads