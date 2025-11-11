وزير الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لبحث استئناف التحضير لقمة بوتين وترامب

18 حجم الخط

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن استعداد موسكو لمناقشة استئناف العمل التحضيري لقمة الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب مع واشنطن.

لافروف: موسكو مستعدة لمناقشة استئناف التحضير لقمة بوتين وترامب

وذكر وزير الخارجية الروسي خلال مقابلة مع وسائل إعلامية: "نحن مستعدون لمناقشة تلك الشكوك التي نشأت لدى الزملاء الأمريكيين بشأن أنشطتنا السرية العميقة في مكان ما تحت الأرض، وفعل شيء ما هناك، ومستعدون أيضا لمناقشة استئناف العمل التحضيري للقمة التي اقترحوها بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة مع الزملاء الأمريكيين".

إلغاء لقاء بوتين وترامب في بودابست

وفي 16 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي بعد محادثة هاتفية مع الزعيم الروسي أن الطرفين اتفقا على الاجتماع قريبا في عاصمة هنجاريا، بودابست، إلا أن القمة تم تأجيلها لاحقا بسبب عدم تمكن الطرفين من التوفيق بين مواقفهما لتحقيق نتيجة ذات معنى بشأن التسوية للنزاع الأوكراني.

وأعلنت كل من موسكو وواشنطن أن الاجتماع سيعقد عندما يتم تهيئة الظروف المناسبة لذلك.

وكشف لافروف عن أن روسيا كانت تنتظر من الولايات المتحدة مبادرة بشأن تحديد مكان وزمان الاجتماع التحضيري للقمة الثنائية في بودابست، لكن هذه المبادرة لم تأت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.