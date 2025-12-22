أستاذ قانون دولي: القادة الإسرائيليون يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم القتل في غزة

18 حجم الخط

وصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقتل للفلسطينيين في غزة رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بأنه انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي، مؤكدا أن مقتل 400 فلسطيني منذ أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي، يشكلان جرائم حرب موثقة يجب محاسبة مرتكبيها بشكل فوري.

اتفاقات وقف إطلاق النار في القانون الدولي الإنساني تُعتبر ملزمة قانونًا لجميع الأطراف

وقال مهران في تصريح خاص لـ"فيتو" إن اتفاقات وقف إطلاق النار في القانون الدولي الإنساني تُعتبر ملزمة قانونًا لجميع الأطراف فور دخولها حيز التنفيذ. وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل من قتل 400 فلسطيني واستمرار القصف المدفعي على المناطق المدنية يعد خرقًا فاضحًا لهذه الاتفاقات، ويشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف.

وأضاف مهران أن القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الشأن، حيث تخلق اتفاقات وقف إطلاق النار، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف أو برعاية دولية، التزامًا قانونيًا بوقف جميع الأعمال العدائية فورًا، مشددا على أن استمرار القتل والقصف ليس مجرد انتهاك تقني للاتفاقات، بل هو جريمة حرب مستقلة بذاتها، تستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية وفقًا للقوانين الدولية.

كل قتيل فلسطيني سقط بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ يمثل جريمة حرب مستقلة

ومن منظور القانون الدولي الجنائي، أوضح مهران أن كل قتيل فلسطيني سقط بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ يمثل جريمة حرب مستقلة، مبينا أن المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تُجرم القتل العمد للمدنيين، والهجمات ضد السكان المدنيين، واستهداف المناطق المدنية، مشيرا أن هذه الأفعال لا يمكن اعتبارها مجرد أخطاء عسكرية، بل هي سياسة ممنهجة تهدف إلى ارتكاب جرائم حرب.

وتابع: إن استمرار القصف المدفعي على مدينة غزة ومخيم المغازي - وهي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين - يشكل انتهاكًا لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وهو أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أنه لا يمكن تبرير قصف المناطق المدنية بأي ذريعة عسكرية، حيث يُعد هذا خرقًا جسيمًا للقوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين وتلزم بحمايتهم أثناء النزاعات المسلحة.

وشدد مهران على المسؤولية القانونية المباشرة للقادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين الذين أصدروا أوامر القصف، والجنود الذين نفذوها، مؤكدا أن جميعهم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن مبدأ "أوامر الرؤساء" لا يعفي من المسؤولية في جرائم الحرب وفقًا للمادة 33 من نظام روما.

استمرار الانتهاكات بعد اتفاق وقف إطلاق النار يشير إلى نية مبيتة وسياسة ممنهجة

ونوه إلى أن استمرار هذه الانتهاكات بعد اتفاق وقف إطلاق النار يشير إلى نية مبيتة وسياسة ممنهجة، وليس مجرد أخطاء ميدانية، مؤكدا أن هذا يعزز الأدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لأنه يثبت النطاق الواسع والمنهجي للهجوم ضد السكان المدنيين.



وأشار الى ان ما تفعله إسرائيل يمثل تحديًا سافرًا لسيادة القانون الدولي، فعندما تُبرم اتفاقات دولية ثم تُنتهك علنًا دون عواقب، فإن ذلك يقوض الثقة في النظام القانوني الدولي برمته ويشجع دولًا أخرى على تجاهل التزاماتها الدولية.

اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل

وحول دور الوسطاء، أكد أن الدول التي توسطت في اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية عن ضمان تنفيذ الاتفاق، وان صمتها أو تقاعسها عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل يجعلها شريكة أدبيًا في استمرار القتل.

ودعا الدكتور مهران المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال فورية جديدة بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات المستمرة، وكذلك مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لبحث فرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف هذه المجازر، معتبرا أن 400 قتيل منذ اتفاق وقف النار رقم مروع يكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية ويتطلب تحركًا دوليًا حازمًا فوريًا.

كما أضاف أن الصمت الدولي على هذه الجرائم ليس حيادًا، بل هو تواطؤ، لافتا إلى أن العالم يشاهد إبادة جماعية بطيئة وممنهجة، واتفاقات وقف النار تُستخدم كغطاء لإعادة ترتيب الجيش الإسرائيلي ثم العودة للقتل، مؤكدا ضرورة أن تتوقف هذه الجرائم، والمحاسبة يجب أن تكون فورية وحازمة.

