أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشهد اجتماع لجنة قطاع الدراسات التربوية

شهد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، اجتماع لجنة قطاع الدراسات التربوية الدوري، الذي عُقد برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية، وبحضور الدكتور ماجد محمود أبو العينين، أمين اللجنة، وأعضاء اللجنة، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار متابعة تطوير منظومة التعليم التربوي والارتقاء بجودة مخرجاته.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها تطوير البرامج الدراسية بكليات التربية، وتحديث اللوائح بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ودعم التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في إعداد المعلم، إلى جانب استعراض آليات تعزيز البحث العلمي في مجالات العلوم التربوية.

دعم جهود لجنة قطاع الدراسات التربوية

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، خلال الاجتماع، حرص المجلس على دعم جهود لجنة قطاع الدراسات التربوية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية توحيد الرؤى بين كليات التربية على مستوى الجامعات المصرية لتحقيق جودة التعليم وبناء كوادر تربوية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات الحديثة.



كما شدد على استمرار التنسيق بين المجلس واللجنة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري.

