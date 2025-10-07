رئيس الوزراء: حدائق تلال الفسطاط الأكبر بالشرق الأوسط بتكلفة 10 مليارات جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حدائق تلال الفسطاط وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكدًا أنها ستكون أكبر حديقة عامة في الشرق الأوسط بمساحة تتجاوز 500 فدان.

وقال مدبولي: إن المشروع بدأ منذ فترة، لكن حجم التعقيدات في التنفيذ كان هائلًا نظرًا لطبيعة المنطقة وتاريخها.

من منطقة غير آمنة إلى واجهة حضارية

وأوضح رئيس الوزراء أن المنطقة كانت منذ أشهر فقط تضم مناطق غير آمنة يعيش فيها آلاف الأسر في ظروف غير آدمية، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم إلى مناطق حضارية تليق بالإنسان المصري.

وأضاف أن منطقة تلال الفسطاط كانت موقعًا لتجميع مخلفات القاهرة بالكامل وتعاني من مشكلات بيئية كبيرة قبل بدء التطوير.

توجيهات رئاسية لإحياء القاهرة التاريخية

وأكد مدبولي أن المشروع يأتي بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إحياء القاهرة القديمة والتاريخية، مضيفًا أن الحديقة ستكون هدية لكل المصريين ورمزًا للتنمية المستدامة داخل العاصمة.

تصميم مستوحى من روح الحضارة المصرية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الطابع المعماري للمباني داخل الحديقة مستوحى من الحضارة المصرية، لافتًا إلى قربها من جامع عمرو بن العاص، ومتحف الحضارات، ومجمع الأديان الذي يضم الكنيسة المعلقة والمعبد اليهودي.

تكلفة المشروع تتجاوز 10 مليارات جنيه

وأوضح مدبولي أن تكلفة إنشاء حدائق تلال الفسطاط تجاوزت 10 مليارات جنيه، تشمل أعمال البنية الأساسية والمباني والسكن البديل، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الحديقة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.