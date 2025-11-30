الأحد 30 نوفمبر 2025
أخبار مصر

التنمية الحضرية: اكتمال مشروع «روضة السيدة 2» بنسبة 100%

التنمية الحضرية:
التنمية الحضرية: اكتمال مشروع «روضة السيدة 2»، فيتو
أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الانتهاء الكامل من مشروع «روضة السيدة 2» بمنطقة الطيبى بنسبة تنفيذ بلغت 100٪، مشيرًا إلى أن المشروع أصبح جاهزًا لاستقبال السكان خلال الفترة القريبة المقبلة، في إطار جهود الدولة لإحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على هويتها العمرانية الإسلامية.

جولة رئيس الوزراء تؤكد جاهزية المشروع.. وانتهاء المرحلة الأولى المعروفة سابقًا بتل العقارب

وأوضح صديق، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بدأت بتفقد مشروع «روضة السيدة»، حيث تم التأكيد على أن المرحلة الأولى- التي كانت تُعرف سابقًا بمنطقة تل العقارب- قد تم شغلها بالكامل بعد تطويرها وفق رؤية عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة وخدمات متكاملة للسكان.

مشروعات التنمية الحضرية تدمج الأصالة التاريخية مع الحداثة العمرانية وفق معايير اليونسكو

وأشار إلى أن مشروع «روضة السيدة 2» يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية بما يتوافق مع الطابع الإسلامي العريق للمدينة، وبما يحافظ على القيمة التراثية للمكان المسجل ضمن مواقع التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، مؤكدًا أن التصميمات العمرانية للمشروع تمت بعناية فائقة لضمان التوافق مع الهوية الأصلية للمنطقة.

29 مبنى سكنيًا جديدة بتصميم معماري متناغم مع هوية القاهرة الإسلامية

وبيّن رئيس صندوق التنمية الحضرية أن مشروع «الفسطاط فيو» بمنطقة بطن البقرة، الذي شملته أيضًا جولة رئيس الوزراء، يطل مباشرة على حدائق الفسطاط التي تُعد أكبر حدائق القاهرة، مشيرًا كذلك إلى زيارة منطقة ضرب اللبانة.

وأضاف: «تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 29 مبنى جديدًا بنفس الطراز العمراني الذي ينسجم مع النسيج التاريخي للمنطقة، التطوير هنا ليس مجرد استبدال للعشوائيات ببناء حديث، بل هو حفاظ على الطابع المعماري والأصالة العمرانية للقاهرة التاريخية».

إحياء القاهرة التاريخية: عودة إلى صورة الثلاثينيات بطابع عصري وجودة حياة مستدامة

وأكد صديق أن مشروع «إحياء القاهرة التاريخية» يستهدف إعادة الوجه الحضاري للمدينة كما كانت في ثلاثينيات القرن الماضي، ولكن بمعايير بناء حديثة تحافظ على الهوية وتدعم جودة الحياة للسكان.

وأضاف: «إحنا بنطور المنطقة والمباني وبنحافظ على نفس الشكل والطابع المعماري للمنطقة بمباني حديثة»، موضحًا أن إعادة تأهيل القاهرة القديمة لا تستهدف فقط تحسين العمران، وإنما أيضًا تعزيز القيمة الإنسانية والاجتماعية والتراثية للمكان.

الجريدة الرسمية