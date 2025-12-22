تفاصيل توقف فيلم زوجة رجل مش مهم لياسمين عبد العزيز

18 حجم الخط

انتشرت في الأيام الماضية أنباء عن توقف فيلم “زوجة رجل مش مهم” للفنانة ياسمين عبدالعزيز بشكل نهائى؛ ما أثار الجدل عبر السوشيال ميديا.

وعلمت “فيتو” أن العمل لم يتوقف بشكل نهائى بل تم تأجيل المشاهد المتبقية منه لما بعد الانتهاء من تصوير أحداث مسلسل “وننسى اللي كان”.

وتشهد أحداث فيلم “زوجة رجل مش مهم” الذي يقوم ببطولته النجمان ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني، قيامها بمراقبة زوجها بعد أن تشك في خيانته لها.

فيلم ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني

وأكدت ياسمين أنها تواصل تصوير الفيلم عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحي، موضحة "أنها صورت يومين من العمل".

أبطال فيلم “زوجة رجل مش مهم”

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم”، بجانب ياسمين عبد العزيز؛ الفنان أكرم حسني، من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي.

خالد جلال يشيد بالفنانة ياسمين عبد العزيز

وقال المخرج خالد جلال: إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وعمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها".

وتخوض ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2025 بمسلسل “وننسى اللي كان”، ويشاركها في البطولة كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026.

