الأربعاء 16 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تراقب زوجها في فيلم "زوجة رجل مش مهم"

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

تشهد أحداث فيلم “زوجة رجل مش مهم” الذي يقوم ببطولته النجمان ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني، قيامها بمراقبة زوجها بعد أن تشك في خيانته لها. 

 

فيلم ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني 

وأكدت ياسمين عبد العزيز، أنها تواصل تصوير الفيلم عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحي، موضحة ؛" أنها صورت يومين من العمل".

 

أبطال فيلم مش زوجة رجل مهم

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني، من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي. 

 

خالد جلال يشيد بالفنانة ياسمين عبد العزيز

وقال المخرج خالد جلال: إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وعمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها".

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ياسمين عبدالعزيز زوجة رجل مش مهم أكرم حسنى اخبار الفن

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