الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى بـالتاريخية

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو
18 حجم الخط

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، الاتفاقية الموقعة  بين قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان لحل النزاعات الحدودية بالاتفاقية التاريخية.

بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى بـالتاريخية

 

وقال بوتين خلال حفل منح جائزة "ليون تولستوي" للسلام لقادة الدول الثلاثة: رؤساء الدول الثلاث  جاباروف ورحمون وميرزيوييف، لمساهمتهم الشخصية البارزة في تعزيز السلام والأمن في منطقة آسيا الوسطى.


وأضاف بوتين: "أعتقد أن لجنة التحكيم، التي تضم شخصيات عامة وسياسية بارزة، وباحثين مرموقين، وممثلين ثقافيين من ثماني دول، قد أحسنت الاختيار".

ووصف بوتين توقيع الاتفاقية في خوجند  بأنه "حدث تاريخي، دون مبالغة".

وأكد الرئيس الروسي أنه "بفضل الإرادة السياسية والحكمة وبعد النظر لدى قادة الدول الثلاث، تم تجاوز فترة طويلة من التوتر بشأن قضايا الحدود، واكتملت عملية الترسيم القانوني للحدود المشتركة، وتم إرساء الأساس لتوسيع التعاون القائم على مبادئ حسن الجوار والثقة والمنفعة المشتركة".

وتابع: "كل هذا يفتح آفاقا إضافية لمزيد من التوسع في العلاقات".

اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى

وختم بوتين: "يجري تعزيز الضمانات الأمنية الإقليمية، مما يفتح آفاقا لجهود منسقة في مكافحة التهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والتهريب".

وعقد اليوم اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وناقش الاجتماع أنشطة المجموعة الاقتصادية الأوراسية والخطوط العريضة لتعزيز عمليات التكامل وتطوير السوق الموحدة للاتحاد.

ويوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 سيعقد لقاء غير رسمي لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة بدعوة من الرئيس الروسي في تقليد سنوي يسير عليه قادة الاتحاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين آسيا قيرغيزستان جائزة ليون تولستوي اسيا الوسطي

مواد متعلقة

مساعد بوتين: روسيا تنتظر الالتزام الكامل بالاتفاقات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

روسيا تندد بحملة دعاة الحرب الإعلامية لتعطيل تسوية أوكرانيا

هونج كونج والهند في المقدمة، آسيا تتصدر صفقات بيع الأسهم عالميا

الأكثر قراءة

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

أول إجراء من نادي البنك الأهلي بعد التعدي على ناشئي القلعة الحمراء

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

كيف يوظف المصري الديمقراطي علاقاته الحزبية دوليًا في ملف المستوطنات؟

بزعم مخالفة الزي، نجلة الملحن محمد رحيم تتهم إدارة إحدى مدارس أكتوبر بحبسها وتفتيشها 

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية والضغوط المالية

أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع (فيديو)

هل قال النبي «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»؟ "البحوث الإسلامية" يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads