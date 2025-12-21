ضبط مشتبه به في مقتل طفلة بالصف

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة جهودها المكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة بدائرة مركز شرطة الصف، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

وقام رجال المباحث بفحص عدد من المشتبه بهم، مع التحفظ على أحدهم لحين التأكد من مدى صلته بالواقعة من عدمه، إلى جانب الاستماع لأقوال عدد من الجيران وسكان الشارع محل إقامة أسرة الطفلة.

وشكّلت الأجهزة الأمنية فريق بحث متخصصًا لجمع التحريات والمعلومات، مع تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت آخر ظهور للطفلة قبل اختفائها، في إطار السعي لكشف غموض الجريمة والتوصل إلى هوية المتسبب فيها.

وخلال أعمال البحث، عثر رجال المباحث العامة على عدد من كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية والمنازل، والتي رصدت آخر ظهور للطفلة عقب عودتها من الحضانة، ويجري حاليًا فحص جميع التسجيلات لتتبع خط سيرها حتى لحظة اختفائها.

كما استمع رجال المباحث إلى أقوال العاملين بالحضانة، بالإضافة إلى سؤال عدد من أصدقائها، لتحديد آخر مشاهدة للطفلة، ومحاولة التوصل إلى أي معلومات قد تكشف ملابسات اختفائها حتى العثور عليها.

ويواصل رجال المباحث مناقشة والد الطفلة، للتأكد من ملابسات اختفائها، والتحقق من وجود أي خلافات مع آخرين من عدمه، فضلًا عن التأكد من عدم تلقيه أي مكالمات هاتفية من مجهولين عقب تغيب ابنته، كما تم الاستماع لأقوال عدد من أفراد الأسرة في إطار استكمال التحقيقات.

وكانت قوات مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث مركز شرطة الصف يفيد بالعثور على الطفلة جثة، بعد اختفائها لمدة 4 أيام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.