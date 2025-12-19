تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة طفلة بعد 4 أيام من تغيبها في الصف

18 حجم الخط

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة طفلة متغيبة عن أسرتها منذ 4 أيام بإحدى قرى منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

العثور على جثة طفلة بالصف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفلة بدائرة مركز شرطة الصف، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين إن الطفلة محرر محضر بتغيبها عن المنزل من 4 أيام عقب عقب خروجها من الحضانة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المرج تكشف سر العثور على جثة فتاة

وعلى جانب آخر كشفت تحقيقات نيابة المرج سر العثور على جثة فتاة عثر عليها أسفل عقار بمنطقة المرج، حيث بينت تحقيقات النيابة أن الفتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثامن من أعلى العقار الموجود بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، وتخلصت من حياتها لمرورها بأزمة نفسية ولا توجد شبهة جنائية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بتلقيها بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة لفتاة أسفل عقار سكني بمنطقة عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لإجراء التحريات والفحص لكشف ملابسات الحادث.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث، تم العثور على جثة لفتاة، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين سقوطها من الطابق الثامن بعقار سكني وتوفيت على الفور عقب إصابتها بكسور متفرقة ونزيف داخلي وخارجي.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جمع التحريات والمعلومات من خلال فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

