متحدث الحكومة يكشف حقيقة زيادة أسعار السلع والكهرباء

المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني، فيتو
أكد  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد نية لدى الحكومة لزيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى أو السلع مثل التموين أو السكر أو أي شيء آخر.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": "بعد الزيادة الأخيرة في شهر أكتوبر في المنتجات البترولية،  الدكتور مدبولي ووزير البترول قال لن تكون هناك أي زيادة لمدة عام كامل، ولن تكون هناك أي زيادات في هذا الصدد، وعادة لو فيه  أي زيادات بيتم الإعلان عنها بشفافية".

زيادة أسعار الكهرباء

وعن ما تردد عن وجود زيادة في أسعار الكهرباء، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن تكون هناك أي زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء،  ورئيس الوزراء، سبق وأشار إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار في الوقت الحالي، لأن الحكومة تستهدف الحفاظ على المستوى النزولي للتضخم".

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،  أنه لا يوجد أي اتجاه لزيادة الاسعار الفترة المقبلة، كما قال الدكتور مصطفى مدبولي.

عدم السماح بأي زيادات غير مبررة في الأسعار

وكان رئيس الوزراء قد كشف عن توجيهات واضحة بعدم السماح بأي زيادات غير مبررة في الأسعار، عقب قرار تحريك أسعار المحروقات، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية في المحافظات للتأكد من توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.

وأكد أن الأجهزة المعنية مكلفة بإحكام الرقابة على الأسواق ومراجعة التزام التجار والمحال بإعلان الأسعار بشكل واضح، للحفاظ على استقرار السوق وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

