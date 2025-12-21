الأحد 21 ديسمبر 2025
اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار
أسعار الدولار، شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري، خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة فى البنك المركزي المصري.

<span style=
سعر الدولار، فيتو

أهمية الدولار داخل البنوك المصرية

يعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية. 

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعره استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي. 

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي. 

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

 

أخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم

 

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي:
47.51 جنيها للشراء.
47.65 جنيها للبيع. 

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.50 جنيها للشراء.
47.60 جنيها للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.50جنيها للشراء.
47.60جنيها للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.51جنيها للشراء.
47.61جنيها للبيع.

وفي البنك بنك قطر الوطنى، استقرت الأسعار عند:

47.51 جنيها للشراء.
47.61 جنيها للبيع.

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

-شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

-الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

-السيطرة على معدلات التضخم.

-زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.

<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

تستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

الدولار وصل لكام النهارده؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه  الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

