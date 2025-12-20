السبت 20 ديسمبر 2025
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية بتعاملات اليوم السبت (تحديث لحظى)

الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الإماراتي، واصل  سعر صرف الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري، خلال حركة تعاملات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، في البنك المركزى والبنوك الرئيسية. 

الدرهم الاماراتى - فيتو 
الدرهم الاماراتى - فيتو 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 12.93 جنيه. 

سعر البيع 12.97 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر

سعر الشراء 12.92 جنيه. 

سعر البيع 12.96 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 12.92 جنيه. 

سعر البيع 12.96 جنيه.

الدرهم الاماراتى - فيتو 
الدرهم الاماراتى - فيتو 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول 

سعر الشراء 12.87 جنيه. 

سعر البيع 12.96 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قطر 

سعر الشراء 12.94 جنيه. 

سعر البيع 12.97 جنيه.

الدرهم الاماراتي اليوم
الدرهم الاماراتى - فيتو 

ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتي؟

الدرهم هو الوحدة الأساسية لـ عملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد. 

اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 

وشهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا كبيرًا جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وبلغ الناتج القومي الخام 414 مليار دولار سنة 2018، وتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى.

كما تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية وتركيا، وتحتل المرتبة 29 في العالم حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2018. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

