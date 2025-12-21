محمد عبد الغفار رئيسًا لغرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات

18 حجم الخط

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، عن فوز المهندس محمد عبد الغفار، بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك ضمن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

التشكيل الجديد لمجلس الإدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث

كما أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار كل من علاء نصر، ومحمد علي سليم، لمنصبي وكيلي مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، في إطار هيكلة تستهدف دعم القطاع وتعزيز دوره داخل منظومة الصناعة الوطنية.

وضم تشكيل هيئة مكتب الغرفة أيضًا كلًا من أحمد الفولي، وخليفة سالم، ضمن باقي أعضاء هيئة المكتب، بما يعكس تنوع الخبرات داخل المجلس الجديد.

حلمي زايد عضوًا بمجلس إدارة اتحاد الصناعات ممثلًا لغرفة صناعة الاخشاب والأثاث

وفي السياق ذاته، أسفرت الانتخابات عن اختيار حلمي زايد عضوًا بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ممثلًا عن غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، بما يعزز حضور القطاع داخل أروقة الاتحاد ويسهم في نقل تحدياته ومطالب المصنعين بصورة مباشرة.

وأكد أعضاء المجلس الجديد عزمهم العمل على دعم وتنمية صناعة الأخشاب والأثاث، وتطوير سلاسل الإنتاج، ورفع تنافسية المنتج المحلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.