المشدد 3 سنوات لأب متهم بقتل ابنه في حدائق القبة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بقتل نجله بسلاح أبيض بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في غضون يونيو الماضي بدائرة قسم حدائق القبة، قام بطعن ابنه بسكين بسبب مشادة كلامية بينهما فأصابه بطعنة نافذة في صدره فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله، لكنه أفضى إلى موته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحا أبيض سكين بغير ترخيص أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشار أمر الإحالة أن خلافا نشب بين المجني عليه واخته فتدخل المتهم للفض بينهما فقام الأول بضربه في وجهه ثم اخرج سلاحا أبيض وحاول طعن والده به وأثناء دفعه له ودفاعه عن نفسه غرس السلاح في صدر الضحية دون قصد فسقط غارقا في دمائه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

