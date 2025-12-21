عضو بالشيوخ عن قانون سرقة الكهرباء: لو مواطن تقدم بطلب عداد كودي ولم يتوفر.. يعمل ايه؟

18 حجم الخط

أكد النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة التشريعية انتهت إلى صعوبة وقوع مخالفات سرقة التيار الكهربائي، داخل محطات الإنتاج والتوليد لطبيعتها التأمينية.

جلسة الشيوخ لمناقشة تعديل قانون الكهرباء

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.

وشدد على ضرورة تطبيق الغرامات المالية وفقًا للسعر الحقيقي للكيلو وات ساعة دون دعم، لضمان استرداد حقوق الدولة بشكل عادل.

مطالب بسرعة تركيب العدادات الكودية

​وأعلن النائب حسام الخولي، موافقته على تغليظ العقوبات كإجراء طبيعي، مطالبا بوضع حلول جذرية تضمن سرعة تركيب العدادات الكودية.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن الجدول الزمني للتنفيذ في حال تقدم المواطن بطلب رسمي ولم يتوفر العداد الكودي لدى وزارة الكهرباء، لضمان عدم تضرر المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

​من جانبه طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة التمييز في العقوبة بين الاستخدام السكني والاستخدامات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، باعتماد تقنيات "الأحمال الذكية" والضبط الموثق بالصوت والصورة لمنع التعسف وضمان دقة المخالفات، مع تكثيف حملات التوعية للجمهور.

وأكد النائب مصطفى محمود شوكت، رئيس برلمانية حزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الكهرباء تمثل خطوة هامة نحو تنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية.

أهداف تعديل قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار

ويستهدف تعديل قانون الكهرباء، تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

السجن عقوبة سرقة التيار في حالة ترتب عليه انقطاع الكهرباء

ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.

