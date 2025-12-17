سحب عدد من الشقق المخالفة في حملة موسعة بأكتوبر

18 حجم الخط

شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة مكبرة أسفرت عن سحب ١٩ وحدة بمنطقة جنوب الأحياء، والتي قام أصحابها بتغيير نشاطها من سكني إلى تجاري وتأتي هذه الإجراءات الحاسمة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى شدد على عدم التهاون مع أي تجاوزات تخل بالطابع السكني للمدينة وتؤثر على راحة قاطنيها.

أكد المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز المدينة على أن سحب الوحدات وإعادة الشيء لأصله (وحدة سكنية) يهدف إلى منع تحويل العمارات والمباني المخصصة للإسكان إلى أنشطة تجارية أو إدارية، مما يحافظ على هدوء وخصوصية الأحياء وتطبيق اللائحة العقارية التي تفرض عقوبة سحب الوحدة وإلغاء التخصيص في حال مخالفة شروط الاستخدام المخصصة للوحدة وإعادة الأصول العقارية التي تم التعدي عليها إلى الجهاز ليتم إعادة طرحها وفقًا للنشاط المخصص لها، بما يخدم خطط التنمية.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الدورية في جميع أحياء ومناطق المدينة، محذرًا المخالفين بضرورة العودة الفورية للنشاط الأصلي، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات السحب والغلق وقطع المرافق.

ووجه المهندس محمد عبد الله تحذيرًا شديد اللهجة لجميع المخالفين الذين يصرون على تغيير النشاط المخصص لوحداتهم. وأكد ان الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد كل من يعبث بمخططات المدينة ويخل بالطابع السكني لها.

كما أكد رئيس الجهاز انه لن نسمح لأي ممارسات فردية عشوائية بتشويه المظهر الحضاري أو التأثير على جودة حياة سكان مدينة ٦ أكتوبر، والجهاز مستمر في حملاته الرقابية على مدار الساعة ولن يتوقف حتى يتم القضاء على كافة أشكال المخالفات."

الجدير بالذكر أن الحملة تمت بحضور المهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز، المهندس محمد الجنزورى المشرف على الإزالات والإشغالات، استاذ احمد عادل مسؤول الإشغالات، والأمن الإدارى بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على أمن أجهزة مدن أكتوبر، الأستاذ حازم محمد مدير أمن الجهاز ومديرى وأخصائى أمن مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وزايد وبالتنسيق مع شرطة المرافق وتأمين أكتوبر ورؤساء الأحياء بالقطاع.

