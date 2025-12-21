السيسي يستقبل رئيس حكومة كردستان العراق

18 حجم الخط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان - العراق، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ورايبوار أحمد، وزير داخلية إقليم كردستان العراق، ومحسن كمال، رئيس جهاز مخابرات إقليم كردستان العراق.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، "سيرجي لافروف"، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومن الجانب الروسي سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية، وجيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، واليكساندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، وميخائيل دجيرغينيا، مدير القسم في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية.



