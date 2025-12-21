المنشآت السياحية: الكارنيه الأمني وتنقية بيانات العاملين شرط أساسي للاستفادة من برامج التدريب

18 حجم الخط

أكد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة تولي أهمية قصوى لاستيفاء وتحديث بيانات العاملين بالمنشآت السياحية التابعة لأعضائها، مشددًا على ضرورة الإسراع في استخراج الكارنيه الأمني المعتمد لكل عامل، لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتنظيم سوق العمل وضمان استمرارية النشاط السياحي دون معوقات.

تحديث بيانات العاملين بالمنشآت السياحية

وأوضح التاجوري أن الغرفة أصدرت منشورًا دوريًا تُهيب فيه بالأعضاء الالتزام الكامل بتحديث قواعد بيانات العاملين، باعتبار ذلك أحد المتطلبات الجوهرية في إجراءات تجديد تراخيص المنشآت السياحية، مشيرًا إلى أن عدم استيفاء هذه البيانات قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات الإدارية أو حرمان المنشأة من بعض المزايا التنظيمية والتدريبية.

وأضاف رئيس الغرفة أن اختيار العاملين المرشحين للدورات التدريبية التي تنظمها الغرفة أو تشارك فيها، يعتمد بالأساس على العاملين المسجلين رسميًا، والمستوفين لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، بما يضمن وصول برامج التدريب إلى الكوادر المؤهلة والمسجلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية.

تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المنشآت السياحية

وأشار التاجوري إلى أن الهدف من الكارنيه الأمني لا يقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المنشآت السياحية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمة المقدمة وصورة القطاع السياحي المصري أمام السائحين.

وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جميع الأعضاء إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتواصل المباشر مع الغرفة أو الدخول عبر القنوات المعتمدة لاستكمال البيانات المطلوبة، تجنبًا لأي معوقات قد تؤثر على تجديد التراخيص أو الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الغرفة.

