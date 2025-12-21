في عيد ميلادها الـ74، نجلاء فتحي «قمر الزمان» تكشف رأيها عن الحب والزواج في حوار نادر

18 حجم الخط

نجلاء فتحى، قمر الزمان، هي فاطمة الزهراء، زهرة جميلة فى سماء الفن، وصفها الأديب يوسف السباعي بالربيع في مرحه وشقاوته، عرفت بملكة الرومانسية، قدمها العندليب الأسمر إلى طريق الفن لتصبح من أشهر نجمات جيلها، تحتفل اليوم بعيد ميلادها الرابع والسبعين.



ولدت نجلاء فتحي في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر عام 1951، في بداية عملها بالفن عانت من رفض أسرتها لهذا الأمر، ولكن الفنان عبد الحليم حافظ قرر تبنى موهبتها ووقف بجانبها في بداية حياتها الفنية، وهو من اختار لها اسم نجلاء فتحي بدلا من فاطمة الزهراء حيث قدمها أمامه فى المسلسل الإذاعي "أرجوك لا تفهمنى بسرعة".

نجلاء فتحي



قامت نجلاء فتحى بأول دور بطولة وهى فى سن 17 سنة، حيث اختارها المنتج رمسيس نجيب لبطولة فيلم "أفراح" من إخراج أحمد بدرخان، ليقبل عليها المخرجون وتقدم أهم أفلامها فى فترة السبعينيات مع أغلب نجوم تلك الحقبة.

أول بطولة في الأصدقاء الثلاثة



قدمت نجلاء فتحي أكثر من 90 عملا فنيا ما بين السينما والدراما، وانزوت فى السنوات الأخيرة بعيدا عن الأضواء عشقت التمثيل، وكانت بدايتها عندما اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية وهي في الـ15 من عمرها، وأسند إليها دورا في فيلم "الأصدقاء الثلاثة" عام 1966.

إسكندرية ليه أفضل أفلامها



من أشهر أفلام نجلاء فتحى: (المرايا عن قصة نجيب محفوظ، أبو ربيع، سنة أولى حب، لتمضي الأحزان، الجراج أقوى من الأيام، إسكندرية ليه، غدا سأنتقم، العاطفة والجسد، دمي ودموعي وابتسامتي، نص ساعة جواز، غرام تلميذة، المجانين الثلاثة، أختي، أنف وثلاث عيون، بدور، الوفاء العظيم، اذكريني) وغيرها.

نجلاء فتحي

وتكريما لعطائها الفني الممتد تم تكريمها الفنانة نجلاء فتحى ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كذلك حصلت على جائزة الموريكس الذهبية لأفضل نجمة عربية، وعلى جائزة أفضل ممثلة من مهرجانات سينمائية كبيرة منها مهرجان الإسكندرية، مهرجان طشقند السينمائي، ومهرجان دمشق، مهرجان باريس السينمائى الدولى.

دردشة في ماسبيرو زمان



وفي حوار أجرته المذيعة سهير شلبى مع الفنانة نجلاء فتحى من خلال برنامج "دردشة" أعيد عرضه على قناة ماسبيرو بمناسبة يوم ميلادها تحدثت فيه عن حياتها وبداياتها وزواجها من المذيع الكبير حمدى قنديل فقالت: “كانت بدايتى مع فيلم أفراح وكنت مهتمة بالاستعداد للفيلم بطريقة شديدة لحبى الشديد للتمثيل؛ لأنى كنت وقتها حابة أكون مشهورة، ومع الوقت وجدت إن التمثيل مش لعبة وأنه شيء مهم ومع تقديم فيلمى ”أختي" عام 1971 حسيت فعلا بطعم التمثيل وحلاوته.

سهير شلبى ونجلاء فتحى فى دردشة



سألتها سهير شلبى عن أدوار لا يمكن نسيانها فقالت نجلاء فتحى: “دائما الفنان لا يعتز بكل أدواره لكن فيه حاجات حلوة قدمتها لا يمكن نسيانها مثل أفلام أختى، دمى ودموعى وابتساماتى، حب وكبرياء، سونيا والمجنون، عفوا أيها القانون، إسكندرية ليه، سوبر ماركت، روعة الحب”.



وأضافت نجلاء فتحي: أما فيلم "لعدم كفاية الأدلة" فكنت أتوقع نجاحه والفوز بجوائز عليه، لكنه لم ينجح ورغم ذلك أعتز به اعتزازا شديدا وأعتبره من أهم أفلام مشواري الفني فقد بذلت فيه مجهودا كبيرا، وعلى العموم لا يمكن أن يتفق النقاد على كل شيء المهم الواحد يرضى نفسه، وأنا وصلت لمرحلة إنى باعمل اللى بيرضينى شخصيا واللى ضميرى يمليه علي، فيه حاجات بتعجب الجمهور وأشعر أنى لو قدمتها ستؤذى الجمهور فيؤلمنى ذلك وأتركه وأنا إذا رضيت نفسى أكيد سوف أرضي الجمهور.

نجلاء فتحى وزوجها حمدى قنديل



سألت المذيعة نجلاء فتحى لماذا توقفت عن الإنتاج بعد فيلم واحد هو سوبر ماركت، فقالت: “الإنتاج فى العموم صعب وصعب جدا وأنا لم يكن لدى الوقت لأتفرغ للإنتاج، كان عندى وقت قبل جوازى من حمدى قنديل لكن الآن ليس لدى الوقت وكذلك ابنتى ياسمين تحتاجنى، أنا أحب الاستقرار وطول عمرى مستقرة حتى بدون زواج؛ لأن الاستقرار التزام وضى، وليس ضرورى الزواج من أجل الاستقرار”.

جواز العقل أهم من جواز القلب



سألتها المذيعة هل جواز العقل أم القلب فقالت نجلاء فتحى: "جواز العقل طبعا فربنا فضل الإنسان عن الحيوان بالعقل الذي يجب تحكيمه فى كل شيء ولذلك عندما نفكر فى الاستقرار ونقول اختار بقلبى خطأ لأن العقل أهم فالمهم أن يعطى العقل المؤشر في البداية ويأتى بعده دور القلب.



