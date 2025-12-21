الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل ليل الحلقة الأولى على قناة Mbc1

أبطال مسلسل ليل،
أبطال مسلسل ليل، فيتو
18 حجم الخط

ينتظر الجمهور في مصر والوطن العربي مسلسل جديد من المسلسلات المعربة المقتبسة عن الدراما التركية وهو مسلسل ليل المقتبس عن المسلسل التركي الشهير ابنة السفير.

ويتساءل الجمهور عن موعد عرض مسلسل ليل الحلقة الأولى لمتابعة هذا العمل الذي من المتوقع أن يواصل نجاحات الدراما المعربة السابقة.

موعد عرض مسلسل ليل الحلقة الأولى

ومن المقرر عرض مسلسل ليل الحلقة الأولى يوم 4 يناير المقبل، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، و8 مساءً بتوقيت السعودية، عبر شاشة MBC1.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل ليل

ويشارك في بطولة مسلسل ليل نخبة من نجوم الدراما العربية، أبرزهم: محمود نصر، كارمن بصيبص، صباح الجزائري، يزن خليل، حلا رجب، فرح بيطار، جو طراد، ريم نصر الدين ووسام فارس. 

وحرص صناع مسلسل ليل على الحفاظ على روح النسخة الأصلية من مسلسل ابن السفير وأسلوبها المشوق، لكنه يقدم الحكاية بلمسة عربية والتي تدمج بين الرومانسية والدراما الاجتماعية، من خلال صراع العاطفة والسلطة والماضي الذي لا يهدأ. 

وتدور أحداث مسلسل ليل حول قصة حب استثنائية تنشأ بين شاب بسيط ينتمي لبيئة ريفية، وفتاة من طبقة اجتماعية مرموقة، في علاقة تتحدى القيود والفوارق والرفض العائلي. 

لكن رحلة العاشقين سرعان ما تتحول إلى صراع قاسي، بعد ليلة زفافهما عقب هروبهما من والد الفتاة حيث تنقلب فيها الحقيقة إلى شكوك جارحة وأسرار موجعة، لتبدأ سلسلة من الأحداث الدرامية التي تقود الأبطال نحو اختبارات صعبة وتغييرات كبرى في مصائرهم. 

العمل يقدم مزيجًا من العاطفة والتوتر والتقلبات الدرامية التي جعلت النسخة الأصلية من أكثر المسلسلات تحقيقا للنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد عرض مسلسل ليل الحلقة الأولى على قناة Mbc1 قناة mbc1 مسلسل ليل الحلقة الأولى موعد عرض مسلسل ليل الحلقة الأولى مسلسل ليل ليل كارمن بصيبص

الأكثر قراءة

خلاف علني بين رئيسي البرازيل والأرجنتين بسبب حصار فنزويلا

توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير

أمطار خفيفة على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

تصريحات مثيرة قبل مواجهة مصر، مدرب زيمبابوي: لا نخاف من صلاح أو مرموش

شهود العيان يكشفون ملابسات إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه

ضحية بيراميدز.. القصة الكاملة لمعاناة الموهوب «أمو» بعد إنكار التعاقد وتضليل القيد ووصوله لمستشفى نفسي بعد إصابته بالقهر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل صيام أول رجب سُنة عن النبي؟ الأزهر للفتوى يجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الكوسة والفلفل والباذنجان في سوق العبور

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالتوبة من الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads