غدا، انطلاق المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالبحيرة

تنطلق فعاليات المرحلة الثانية من خطة الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة البحيرة وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد ٢١ ديسمبر وحتى ٢٥ ديسمبر الجاري، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وتحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة".

وتُنفَّذ الحملة داخل ٨ مراكز على مستوى المحافظة، وتشمل إدارات كفر الدوار – إدكو – المحمودية – إيتاي البارود – أبو المطامير – الدلنجات – الرحمانية – التحرير.





تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق المحرومة في البحيرة بالمجان

وتهدف الحملة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، خاصةً بالمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة، لتلبية الاحتياجات غير الملبّاة، وتحسين الخصائص السكانية، ودعم صحة الأسرة المصرية.



وكيل صحة البحيرة يؤكد على تنفيذ الحملة من خلال عيادات تنمية الأسرة بالمستشفيات

وأشار الدكتور إسلام عساف – وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أن الحملة تُنفذ من خلال عيادات تنمية الأسرة بالمستشفيات، والوحدات الصحية الثابتة، إلى جانب العيادات المتنقلة، مؤكدًا أنه تم توفير الكوادر الطبية والتمريضية والخدمات المعاونة اللازمة، مع تدريبهم بشكل جيد على آليات تنفيذ الحملة، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالقضية السكانية داخل المحافظة.

تنفيذ ندوات إعلامية ضمن مبادرة أيامنا أحلي بجميع إدارات البحيرة

وتتضمن الحملة حزمة متكاملة من الأنشطة تشمل تقديم خدمات تنمية الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية من خلال العيادات المتنقلة مجانًا وتنفيذ ندوات إعلامية وتوعوية ضمن مبادرة أيامنا أحلى بجميع الإدارات المشاركة، من خلال مسؤولي الإعلام والرائدات الريفيات بالإضافة إلى تكثيف الدعاية والإرشاد المجتمعي للتعريف بمواعيد وأماكن الحملة على مستوى المحافظة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة، دعمًا للتمكين الاقتصادي للمرأة.





ويأتى ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضية السكانية، وضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى مستحقيها، بما يسهم في بناء أسرة صحية ومجتمع أكثر استقرارًا.

