انطلاق حملة "حقك تنظمي" في البحيرة غدا، وهذه أماكنها

أعلن الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن انطلاق حملة «حقك تنظمى»، ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " فى جميع مراكز محافظة البحيره، على مرحلتين، حيث تبدأ فعاليات المرحلة الأولى اعتبارًا من غدًا الأحد حتى يوم الخميس القادم، بإدارات ( ايتاى البارود، أبوحمص، أبوالمطامير،غرب النوبارية،وادى النطرون،التحرير، الرحمانية،رشيد )

أشار الدكتور جميعة الي أن المرحلة الثانية ستبدأ من بداية شهر ديسمبر المقبل، فى إدارات ( كفر الدوار ، دمنهور،حوش عيسى،شبراخيت، الدلنجات، كوم حمادة، المحمودية، ادكو )،وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة،وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة " مجانًا "، وحرصًا على تلبية الاحتياجات غير الملباه للمجتمع تقرر تنفيذ حملة تنشيطية توعوية وخدمية موسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

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أكد وكيل الوزارة، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بالإدارات المذكورة خلال الفترات المحددة،مشيرا أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة، والمستشفيات بالمجان، بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية، والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

أعلن وكيل الوزارة، عن تنفيذ الندوات الاعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة،واقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة، وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميرة أحمد عبد العال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.



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