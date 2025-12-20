السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بمنتصف تعاملات السبت

سعر الين الياباني
سعر الين الياباني
18 حجم الخط

سعر الين الياباني، واصل سعر الين الياباني استقراره أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية. 

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي نحو 30.50 جنيه للشراء و30.591 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك مصر نحو 30.47 جنيه للشراء، و30.64 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك الأهلي 

سجل سعر100 ين ياباني في البنك الأهلي نحو 30.47 جنيه للشراء، و30.65 جنيه للبيع. 

 

 الين الياباني
 الين الياباني، فيتو

الين الياباني العملة الرسمية لليابان

الين الياباني هو العملة الرسمية لدولة اليابان، ويرمز له بالرمز (¥) أو (JPY)، ويُعتبر من أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو.

ويُصدر بنك اليابان المركزي  العملة اليابانية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد. 

يعود تاريخ الين الياباني إلى عام 1871 عندما تم اعتماده رسميًا بدلًا من النظام النقدي القديم، وجاء اسمه من كلمة “ين” التي تعني الدائرة باللغة اليابانية، في إشارة إلى شكل العملة المعدنية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الين الياباني رمزًا للاقتصاد الياباني القوي، ويمثل إحدى العملات الآمنة في الأسواق العالمية.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1000 ين: باللون الأزرق، وتحمل صورة العالم الطبي “هيديو نوغوتشي”.

2000 ين: باللون الأخضر الفاتح، وتُظهر مشهدًا من قلعة شوري التاريخية.

5000 ين: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الكاتبة “إتشو هيغوتشي”.

10000 ين: باللون البني، وتحمل صورة “فوكوزاوا يوكيتشي”، أحد رموز التعليم في اليابان.

 الين الياباني
 الين الياباني، فيتو

العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 ين، 5 ين، 10 ين، 50 ين، 100 ين، و500 ين، وتُصنع من معادن مختلفة مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل.

الين الياباني في السوق

يعد الين الياباني من أهم العملات في أسواق الصرف العالمية، ويُستخدم كعملة احتياطية في العديد من الدول، كما يُعرف الين بأنه عملة الملاذ الآمن، إذ يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وشهد الين الياباني خلال السنوات الأخيرة تطويرات في تصميماته وتقنيات الأمان المستخدمة في طباعة العملة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك الاهلي البنوك المصرية البنك المركزى الين الياباني امام الجنيه الين الياباني الين ديسمبر 2025 سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك مصر سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك الأهلي

مواد متعلقة

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية منتصف تعاملات اليوم

لحظة بلحظة، سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي بمنتصف تعاملات السبت

آخر تطورات أسعار الخردة في مصر اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم السبت

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت (تحديث لحظي)

اليوان الصيني يسجل 6.76 جنيه في البنك المركزي المصري

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم السبت

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وزير خارجية روسيا: نقدر الدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads