السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر اليوان الصيني
سعر اليوان الصيني
18 حجم الخط

سعر اليوان الصيني، شهد سعر اليوان الصيني استقرارًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي .

اليوان الصينى 
اليوان الصيني، فيتو 

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري  

سجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.75 جنيه للشراء، و6.76 جنيه للبيع.

اليوان الصيني العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية

اليوان الصيني هو العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، ويرمز له بالرمز (¥) أو بالحروف (CNY)، ويُعرف أيضًا باسم الرينمنبي (Renminbi)، أي “عملة الشعب”.

ويصدر بنك الشعب الصيني العملة الصينية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد.

تم اعتماد اليوان رسميًا عام 1949 بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ليحل محل العملات المتعددة التي كانت متداولة آنذاك، وجاء اسمه من كلمة “يوان” التي تعني “وحدة” أو “دائرة”، في إشارة إلى شكل القطع النقدية القديمة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح اليوان أحد أبرز العملات في آسيا والعالم، خاصة مع النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته الصين خلال العقود الأخيرة.

اليوان الصينى 
اليوان الصينى، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1 يوان: باللون الأخضر الفاتح.

5 يوانات: باللون البنفسجي.

10 يوانات: باللون الأزرق وتحمل صورة الزعيم الصيني “ماو تسي تونغ”.

20 يوانًا: باللون البني، وتُظهر مناظر طبيعية من نهر لي.

50 يوانًا: باللون الأخضر، وتحمل صورة “ماو تسي تونغ”.

100 يوان: باللون الأحمر، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.
العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 يوان، و5 و10 جياو، وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والألومنيوم.

اليوان الصيني في السوق

يُعتبر اليوان الصيني من أهم العملات في العالم، حيث يحتل مكانة متقدمة ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (SDR).

كما تسعى الصين إلى تعزيز استخدام عملتها في التجارة الدولية، خاصة مع توسع مبادرة الحزام والطريق، التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

ويستخدم اليوان بشكل متزايد في التعاملات التجارية والمالية بين الدول، خاصة في ظل سعي الصين إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. 

وشهدت العملة الصينية تطويرات مستمرة في التصميم والعلامات الأمنية لضمان الحماية من التزوير، ومواكبة التطور التكنولوجي في أنظمة الدفع الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنوك المصرية البنك المركزى المصرى اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوان اليوان الصيني سعر اليوان الصيني في البنك سعر اليوان الصينى في البنك المركزي سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري منتصف تعاملات اليوم

مواد متعلقة

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم السبت

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت (تحديث لحظي)

اليوان الصيني يسجل 6.76 جنيه في البنك المركزي المصري

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم السبت 20- 12- 2025

أسعار الخردة بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية اليوم السبت

126.39 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي صباح اليوم السبت

الدولار يسجل 11450 ليرة في مصرف سوريا المركزي

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم السبت

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وزير خارجية روسيا: نقدر الدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads