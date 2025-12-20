بعد حادث مدينة بدر، تحرك برلماني بشأن الرقابة على أتوبيسات المدارس

18 حجم الخط

وجه إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بشأن غياب الرقابة على وسائل النقل الخاصة بالمدارس، عقب حادث اصطدام أتوبيس تابع لإحدى المدارس الدولية بغرفة نوم داخل شقة سكنية بمدينة بدر.

اصطدام أتوبيس تابع لإحدى المدارس الدولية بغرفة نوم داخل شقة سكنية بمدينة بدر

وأشار النائب، إلى أنه حادث مأساوي صادم، ويعبر عن إهمال جسيم، يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول غياب الرقابة على أتوبيسات المدارس، خاصة أن الحادث أسفر عن تحطم غرفة النوم بالكامل، وإصابة الأسرة بحالة من الفزع الشديد.

الأتوبيس اقتحم غرفة النوم متسببًا في تلف الجدران والنوافذ والأثاث

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأتوبيس اقتحم غرفة النوم متسببًا في تلف الجدران والنوافذ والأثاث، ما ألحق خسائر مادية جسيمة بصاحب الشقة، فضلًا عن الأضرار النفسية التي لحقت بالأسرة، خاصة الأطفال.

خلل في منظومة الرقابة على وسائل النقل في المدارس

وقال النائب: صحيح أن هذا الحادث فردي، لكنه يكشف خللًا جسيمًا في منظومة الرقابة، خاصة مع تأكيد شهود عيان أن الحافلة كانت تسير دون فرامل، وأن الواقعة موثقة بالصوت والصورة، وتم تقديم الأدلة للنيابة المختصة، متسائلا: كيف تم السماح لـ حافلة مدرسية بالسير دون فرامل؟

وطالب عضو مجلس النواب، بالكشف عن الجهة المسئولة عن الفحص الفني الدوري لأتوبيسات المدارس الدولية، متسائلا: هل تخضع هذه الأتوبيسات لرقابة حقيقية أم أن الأمر يقتصر على أوراق بلا متابعة ميدانية؟

فحص فني شهري إلزامي على جميع أتوبيسات المدارس دون استثناء

وطالب النائب، بفرض فحص فني شهري إلزامي على جميع أتوبيسات المدارس دون استثناء، وإنشاء لجنة مشتركة بين التعليم والمرور، لمراجعة صلاحية المركبات المدرسية وتوقيع عقوبات رادعة تصل إلى سحب الترخيص على المدارس المخالفة.

وشدد على ضرورة إلزام المدارس بتركيب أنظمة تتبع وكاميرات داخل الأتوبيسات، وإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوى أولياء الأمور والمواطنين بشأن أتوبيسات المدارس.

