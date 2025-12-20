السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

5 نصائح من الكهرباء لإنقاذ وإسعاف مصابي الصعق

خطوط الكهرباء
خطوط الكهرباء
18 حجم الخط
ads

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل وإسعاف مصابي حوادث الصعق الكهربائي. 

نصائح إسعاف مصابي حوادث الصعق الكهربائي

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

  • افصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.
  • في حالة عدم إمكان فصل الكهرباء؛ لا تلمس المصاب بالصعق بأيدٍ غير معزولة؛ بل استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.
  • استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.
  • إن أمكن.. لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع واسحبه.
  • استدعِ المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.
  • تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.

نصائح تجنب مخاطر الكهرباء وقت سقوط الأمطار 

كما قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عدة نصائح للمواطنين لتجنب مخاطر الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وذلك ضمن النشرة اليومية للجهاز لنشر الوعي بين مستهلكي الكهرباء.

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

  • الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء في الشوارع مثل أعمدة الإنارة، الأكشاك، والكابلات.
  • إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، لا تقرب منها تحت أي ظرف.
  • الاتصال فورًا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن أي أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة.
  • إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تتعلق بأعمدة الإنارة.
  • الابتعاد عن لمس الأجهزة الكهربائية ومقابس الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.
  • توعية الأطفال بعدم الاقتراب أو لمس أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك الكهرباء مرفق الكهرباء حوادث الصعق الكهربائ الصعق الكهربائي مخاطر الكهرباء

مواد متعلقة

"الشيوخ" يناقش تعديل قانوني الكهرباء ونقابة المهن الرياضية غدًا

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة الشروق

"الشيوخ" يناقشه الأسبوع المقبل، تفاصيل تعديل قانون الكهرباء وزيادة عقوبات سرقة التيار

الكهرباء تعلن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الربط السعودي

الأكثر قراءة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الزمالك يصطدم بحرس الحدود في كأس عاصمة مصر الليلة

حصاد 2025، السيسي وترامب يقودان تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية واستقرار الشرق الأوسط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads