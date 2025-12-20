السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حي غرب الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع 233 طن مخلفات

حملة سابقة بحي غرب
حملة سابقة بحي غرب الإسكندرية، فيتو
شن حي غرب الإسكندرية حملة موسعة في منطقتي كرموز ومينا البصل، بإشراف المهندسة زينب السيد، رئيس الحي، أسفرت عن غلق منشأتين ومضاعفة الغرامات الفورية بمبلغ 8 آلاف جنيه، إلى جانب إزالة ورفع كافة الإشغالات والمخالفات من الشوارع.

 

وشملت الحملة تنفيذ أعمال نظافة مكثفة، حيث تم رفع 233 طنًّا من المخلفات والقمامة أمام مساكن مصيلحي مقابل الموقف الجديد، وذلك تحت إشراف الرصد البيئي للحي.

 

كما تم توجيه تنبيهات لجميع المحال والمنشآت التجارية بضرورة التقدم إلى المركز التكنولوجي التابع للحي لاستخراج التراخيص طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، تفاديًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية مستقبلية.

 

وأكدت رئاسة حي غرب الإسكندرية أهمية التزام أصحاب المحال بمواعيد الغلق والقوانين المنظمة للإشغالات، مع استمرار جهود الحي في تقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل منتظم.

كرموز ومينا البصل حي غرب الإسكندرية إشغالات حي غرب الإسكندرية

ads