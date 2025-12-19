الجمعة 19 ديسمبر 2025
بوتين يكشف عن جولة بسيارته بلا مرافقة أمنية

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه يقود سيارته بنفسه أحيانا دون مرافقة أمنية أو شرطة في موسكو، ليطلع بنفسه من نافذة السيارة كيف تعيش المدينة.

وجاء ذلك في معرض إجابته على سؤال لطفل خلال مؤتمره الصحفي الكبير اليوم عن مصدر المعلومات التي يحصل عليها بوتين.

بوتين يكشف عن مصادر حصوله على المعلومات

وقال بوتين: "المعلومات الحقيقية بشأن الدولة أحصل عليها من فعاليات كهذه مثل "الخط المباشر"، إلى جانب تقارير الجهات المختصة ومن اللقاءات مع المقاتلين في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، والنقابات العمالية والزيارات التي أقوم بها للمناطق والأقاليم".

وأضاف: "أحيانا أقود السيارة دون مرافقة من شرطة المرور والأمن.. هذه الجولات ليست بلا فائدة".


وتابع: "أقود السيارة بنفسي.. لم أقل إنني أقود السيارة بنفسي طوال الوقت".

