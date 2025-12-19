بحضور مسئولي الجمارك، ندوة بغرفة القاهرة حول تطبيق الإفراج المسبق للشحنات الجوية

18 حجم الخط

عقدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري ندوة تعريفية بآخر المستجدات الجمركية في ظل التطبيق الإلزامي لنظام الإفراج المسبق للشحنات الجوية بداية من 1 يناير 2026 وإجراءات عرض نظام الـ ACI الجوي مع إستعراض الإجراءات المطورة لنظام الصادر وكذلك التسهيلات الجمركية.



وترأس الندوة أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة بمشاركة أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة في حضور أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك وخالد ناصف مستشار شركة MTS وفريق من مصلحة الجمارك لتوضيح كافة التفاصيل والرد علي تساؤلات واستفسارات المشاركين من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وأصحاب شركات التصدير والإستيراد في حضور محمد تمام الامين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة.

أهمية التعاون المثمر بين الغرفة ومصلحة الجمارك

وأكد أحمد الوسيمي على أهمية التعاون المثمر بين الغرفة ومصلحة الجمارك وشركة MTS لمعرفة أخر المستجدات الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد والإطلاع علي أهم إجراءات الإفراج الجمركي التي تمثل أهمية خاصة لمجتمع الأعمال وأيضًا الإجراءات التي تتعلق بنظام الـ ACI مشيرًا إلى أن هذا التعاون يحقق المصلحة العامة ويسهل الإجراءات التجارية والصناعية ويزيد من الاستثمار في الأنشطة المختلفة وهو ما نستهدفه لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030.

وأشار " الوسيمي" إلى أهمية تكرار مثل هذه الفعاليات التي تُقرب وجهات النظر ويطلع منتسبي الغرفة من خلالها علي أي المستجدات التي تتعلق بالإجراءات الاقتصادية ومن هنا يكون هناك تكامل في الأدوار بين القطاعين العام والخاص.



وأشاد " الوسيمي" بالتعاون المثمر والأسلوب الراقي من أحمد العسقلاني وخالد ناصف وفريق الجمارك بالكامل خلال الندوة والرد علي كافة الإستفسارات بكل مرونة ويسر والسعي للتسهيل علي منتسبي الغرفة مشيرين إلى أنهم على أتم إستعداد للرد علي أي استفسارات من شأنها تسهيل الإجراءات علي مجتمع الأعمال موجهًا الشكر للجميع.

وأكد أحمد عبد الواحد أهمية الندوة في ظل المستجدات الجمركية والجلوس مع مسئولي الجمارك علي مائدة واحدة لتبادل الآراء حول المقترحات والرد علي الإستفسارات التي لدى مجتمع الأعمال وتذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب الشركات خاصة أن الجمارك تمثل محورًا مهمًا علي صعيد تنمية كافة الأنشطة والإستيراد والتصدير، موضحا “الإطلاع علي المستجدات والإجراءات الجمركية يقلل من المشاكل ومن ثُم نسير في طريقنا التنموي”.

غرفة القاهرة تناقش مستجدات نظام الإفراج المسبق للشحنات، فيتو

تيسير إجراءات المنظومة الجمركية



من جانبه أكد أحمد العسقلاني أن هناك تعاونًا كبيرًا بين المصلحة وغرفة القاهرة وعلى استعداد دائم لتوضيح كافة التطورات التي تتم في المنظومة الجمركية وأن هناك بعض الإجراءات التي تقوم بها حاليًا وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالتنسيق مع وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية هدفها الأساسي تيسير الإجراءات الخاصة بالمنظومة الجمركية وهناك توافق فيما يتعلق بقواعد الإستيراد والتصدير ولها مدد زمنية محددة والمتابعة مستمرة لتقليل زمن الإفراج الجمركي موضحًا عدد من الإجراءات والتيسيرات الجمركية وكيفية سيرها حاليًا بما يحقق منظومة جمركية ناجحة ثم قام فريق من الجمارك بإستعراض الإجراءات الجمركية ومستجداتها عمليًا علي الشاشة أمام الحضور والرد علي كافة الاستفسارات والتساؤلات.

وتحدث خالد ناصف عن منظومة "النافذة" وكيفية التعامل معها والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها مؤكدا أهمية التعاون والاستعداد للرد علي كافة التساؤلات والإستفسارات من قبل منتسبي الغرفة وقدم فريق من شركة MTS شرح وافي لمنظومة النافذة وأهم التطورات بها عمليًا علي الشاشة أمام الحضور والرد على الاستفسارات وتبادل الآراء مع مجتمع الأعمال.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بعد الاستفادة من فعاليات الندوة التي استمرت لعدة ساعات تناول الحضور خلالها تفاصيل المنظومة الجمركية ومستجداتها والمقترحات حولها وتبادل وجهات النظر بما يحقق نجاحها.

