أموي: التسهيلات الجمركية تدفع حركة التجارة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن حزمة التسهيلات الجمركية تدفع حركة التجارة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية يعمل على تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.

الإصلاحات الجمركية تبلور ما طرحه شركاؤنا من المجتمع التجاري والصناعي

أوضح أموي، في جولة بمعرض «فود أفريكا» و«باك بروسيس» ٢٠٢٥، أن الإصلاحات الجمركية تبلور ما طرحه شركاؤنا من المجتمع التجاري والصناعي من أفكار ومقترحات إضافية لتحسين ورفع كفاءة الأداء الجمركي، مؤكدًا أن هدفنا خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتخفيف أعباء الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تعزيز ثقة الشركاء التجاريين المحليين والدوليين.

وأضاف أن منظومة «المخاطر الشاملة» تسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن شحنات شركائنا الملتزمين والدائمين من خلال الاعتماد على أدوات التكنولوجيا المتقدمة بما يساعد فى زيادة حركة التجارة الخارجية، تماشيًا مع رؤية الدولة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الإقليمية والدولية.

وشارك أموى، فى جلسة نقاشية مع المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، وسارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس، تم خلالها تناول نظام ACI الجوي والتبنيد والتقييم الآلي، وقام بالرد على استفسارات الشركات المشاركة حول الإجراءات الجديدة وما توفره من تسهيلات تسهم فى تعزيز تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.



