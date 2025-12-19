ارتفاع حصيلة البعثة المصرية بدورة الألعاب الإفريقية للشباب إلى 65 ميدالية

18 حجم الخط

ارتفعت حصيلة البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية للشباب المقامة في أنجولا بنهاية منافسات أمس الخميس، إلى 65 ميدالية متنوعة.

ووصلت ميداليات البعثة المصرية حتى الآن إلى 65 ميدالية متنوعة بواقع 26 ميدالية ذهبية و21 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية.

وخلال منافسات يوم الخميس حصد المنتخب المصري للتايكوندو 10 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية

وجاءت الميداليات الذهبية في التايكوندو عن طريق كل من عمرو وسام في وزن تحت 68 ورقية مصطفى في وزن تحت 42، وليان ياسر في وزن تحت 46، ورغد شريف في وزن تحت 52، وسلمى عبد المجيد في وزن تحت 68، وحصل على الميدالية الفضية كل من ياسين حسن كمال في وزن تحت 45 ومازن أحمد صبري في وزن تحت 51، وعلي أمير في وزن تحت 59 وعبد الرحمن كرم في وزن تحت 78 وسلمى عصام ميزان في وزن تحت 59.

كما حصد المنتخب المصري للسلاح 3 ميداليات ذهبية في منافسات فريق شيش رجال وفريق سيف مبارزة سيدات وفريق سيف رجال.

وتوافقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة مصر ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين، والسعي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية، السلاح، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، والجودو، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعدها في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.

