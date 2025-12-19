من خديوية إلى سلطنة، هكذا اعتلى حسين كامل عرش مصر في لحظات صعبة ومصيرية

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 1914، دخل اسم السلطان حسين كامل تاريخ الحكم في مصر من بوابة استثنائية، لا تشبه طريق أسلافه من أسرة محمد علي، حيث لم يأت عبر وراثة مستقرة ولا بترتيب داخلي هادئ للسلطة، بل في لحظة اضطراب دولي كبرى، أعادت رسم علاقة مصر بالإمبراطورية العثمانية وبالاحتلال البريطاني معًا.

من هو السلطان حسين كامل؟

حسين كامل هو نجل الخديوي إسماعيل، أحد أكثر حكام مصر إثارة للجدل في القرن التاسع عشر، ولد عام 1853، ونشأ داخل القصر، لكنه لم يكن يومًا المرشح الأقرب للحكم، إذ ظل شقيقه توفيق في الصدارة، ثم جاء من بعده عباس حلمي الثاني.

تلقى تعليمه في بيئة أرستقراطية، وارتبط اسمه مبكرًا بإدارة الأراضي الزراعية، حيث تولى نظارة الأوقاف ثم أدار شؤونًا اقتصادية كبيرة، ما أكسبه صورة الإداري المحافظ أكثر من كونه رجل سياسة، حتى جاءت لحظة توليه الحكم مع اندلاع الحرب العالمية الأولى.

بريطانيا التي كانت تفرض احتلالها على مصر منذ 1882، قررت عزل الخديوي عباس حلمي الثاني بعد اتهامه بالميل إلى الدولة العثمانية، وأعلنت في 19 ديسمبر 1914 إنهاء السيادة العثمانية على مصر، وتنصيب حسين كامل سلطانًا بدلًا من خديوٍ، في تغيير رمزي وسياسي بالغ الدلالة.

ومع ذلك قبول حسين كامل بالمنصب وضعه مباشرة في مرمى اتهامات السلطان المعين بإرادة الاحتلال، رغم محاولاته إظهار قدر من الاستقلال، وشهدت فترة حكمه بالفعل بعض المحاولات الإدارية لضبط شؤون الدولة، والحفاظ على تماسك المؤسسات في ظل الحرب، كما حافظ على قدر من الهدوء الداخلي مقارنة بسنوات لاحقة أكثر اشتعالًا.

إخفاقات فترة حكم السلطان حسين كامل

يسجل على السلطان حسين كامل فشله في بناء قاعدة شعبية حقيقية، وعجزه عن مخاطبة الحركة الوطنية الصاعدة، التي رأت في تنصيبه تكريسًا مباشرًا للحماية البريطانية. كما لم يعرف عنه أي مشروع سياسي أو إصلاحي كبير يغير مسار البلاد، وبقي حكمه مرتبطًا بالظرف السياسي الذي صعد به للحكم.

حكم حسين كامل أقل من ثلاث سنوات، وفي أكتوبر 1917، توفي بعد صراع مع المرض، تاركًا العرش لشقيقه فؤاد الأول، الذي سيبدأ لاحقًا فصلًا جديدًا أكثر تعقيدًا في تاريخ الملكية المصرية.

