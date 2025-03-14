هل دفن الميت في البيت حرام؟ علي جمعة: قبل محمد علي كان مسموحًا

تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إلى قضية مهمة هي قضية الموت والحساب.

دفن الأموات في البيوت

وسأله طالب: هل حرام أن ندفن الميت في بيت؟

وكان رد الدكتور جمعة: مش حرام، والمصريون قبل محمد علي باشا، يعني قبل 1800، كانوا بيدفنوا في البيوت.. ولكن بعد كدة محمد علي رأى أننا ينبغي علينا أن نفصل الموتى وندفنهم في مدافن مستقلة، لأن البيوت غير معدة لهذا، فأصدر "قانون الجبانات" أي المقابر، وصار ممنوعا أن ندفن في البيوت.

في بريطانيا للآن بيدفنوا في البيوت، لما تكون واسعة، ويكون فيه مكان يتسع للقبر.. يجوز الدفن في البيوت حتى الآن.

ليه صلاة الجنازة مفيهاش ركوع؟

وسأل شاب: ليه صلاة الجنازة مفيهاش ركوع؟

وأجابه الدكتور جمعة: لأنها محض دعاء.. نكبر ونقرأ الفاتحة، ونقرأ الصلاة الإبراهيمية على النبي، ثم ندعوا للميت، وبعد التكبيرة الرابعة ندعوا لعموم المسلمين.

وتساءل شاب: هل لما المتوفى لو ظهر له ملك الموت، بيخبره أنه سيموت، أم يقبض روحه فورا؟ (وكان السائل قد قالها بالياء).. فقاطعه الشيخ:

أول حاجة عايزين نصحح لغويًّا "المتوفي هو الله".. إنما نقول: "المتوفى" علشان فيه فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، "الميت" هو الذي فُعِل فيه الموتُ.. يبقى هو "متوفى".. حدثت عليه الوفاة.. مين المتوفي؟ ربنا، سبحانه وتعالى: "هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمُت في منامها".

والإجابة: فيه بعض الأنبياء، لما ظهر لهم أخبرهم: بعد إذنكم أنا هاخد روحكم.. زي ما حدث مع موسى، فيما أخرجه البخاري.

ازاي الميت بيحس بينا؟

وتساءل شاب آخر: ازاي الميت بيحس بينا واحنا واقفين أمام المقابر؟

فأجاب الشيخ علي جمعة: اللي بيحس هو الروح اللي فيها النفس.. النفس مدركة، هي دي اللي بتحس.

لما طلعت الروح وفيها النفس من جواها، هي مدركة، شايفانا واحنا بننقله..... إلخ.

وسأله شاب: لو شخص شاف واحد ميت في المنام، هل دي رسالة عايز يوصلها، وللا حلم عادي؟

وأجاب: غالبا حلم عادي.. بس الناس تحب تعيش في جو، تقول ده بيبعت لي رسالة، بلاش الطريقة دي.

وتساءل طالب: هل فعلا، المتوفى لما بيموت وندفنه.. لما حد بيقعد معاه، مش بيتعذب غير لما بيمشي؟

وكان رد عضو هيئة كبار العلماء: النبي أوصانا ننتظر شوية، من تلت إلى نصف ساعة علشان نلقنه حجته، هيجيله الملكان، ويسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فاحنا بنساعده على الحكاية دي.

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