الشرطة الأسترالية: اعتقال 7 أشخاص في سيدني على صلة بهجوم شاطئ بوندي

18 حجم الخط

أعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال 7 أشخاص في سيدني، يشتبه في تورطهم بالهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي، وفق ما أفادت به القاهرة الإخبارية، وأكدت السلطات استمرار التحقيقات لتحديد جميع المتورطين والأسباب وراء الحادث، مع تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة لضمان سلامة المواطنين والزوار.



هجوم شاطئ بوندي

وفتح مسلحان وهما ساجد أكرم وابنه نافيد النار الأحد الماضي على حشود تحتفل على شاطئ بوندي بعيد حانوكا (الأنوار) مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة عشرات آخرين.

وقتل أحد المهاجمين برصاص قوات الأمن، بينما أصيب الآخر وتم توجيه 15 تهمة قتل و40 تهمة إلحاق أذى جسدي خطير بقصد القتل ضده لاحقًا.

وفي رسالة إخبارية إلكترونية يزعم أنها مرتبطة بالتنظيم المتطرف، أشاد داعش بهجوم شاطئ بوندي، واصفا إياه بـ"فخر سيدني"، ووصف منفذي الهجوم بأنهما "ثنائي فريد"، ملمحا إلى احتمال كونهما من أنصار التنظيم المتطرف.

وتفترض السلطات الأسترالية أن المسلحين تأثرا بتنظيم داعش واستلهما أفكارهما منه.

وأقر رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، الخميس، بوجود قصور في مواجهة معاداة السامية، وذلك بعد أيام من الهجوم الدامي، متعهدا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.