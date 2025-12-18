خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026

18 حجم الخط

أسعار الذهب، قال الخبير الاقتصادي ومحلل الأسواق المالية العالمية، دانيال البنا، إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفضة تعود بشكل أساسي إلى تزايد الطلب الصناعي، خاصة من القطاعات الثقيلة والصناعات الكبرى، إلى جانب الطلب الاستثماري، في ظل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة نتيجة تراجع شهية المخاطرة عالميًا.

خبير اقتصادي: الفضة تتفوق نسبيًا على الذهب في المكاسب

وأوضح البنا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، أن الفضة تتمتع بميزة نسبية مقارنة بالذهب، كون أسعارها أقل ودخولها في الاستخدامات الصناعية يمنحها قدرة على تسجيل مكاسب أسرع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفوارق الحالية بين أداء الذهب والفضة طبيعية في ظل حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق.

خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع الذهب والفضة خلال 2026

وتوقع البنا أن يشهد المعدنان الذهب والفضة مزيدًا من الارتفاعات وتسجيل قمم جديدة خلال عام 2026، إذا استمرت الاضطرابات الاقتصادية العالمية، ما يعكس استمرار الطلب على المعادن الثمينة كأداة للتحوط من المخاطر.

أسواق النفط: تأثير محدود للتوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا

وفيما يخص أسواق النفط، قلّل البنا من تأثير التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا على الأسعار، موضحًا أن أي ارتفاعات ناتجة عن التصريحات السياسية تبقى مؤقتة، خاصة وأن الإنتاج النفطي الفنزويلي يمثل جزءًا محدودًا مقارنة بإنتاج تحالف أوبك بلس، ما يجعل تأثيره على التوازن بين العرض والطلب محدودًا، ومتوقعًا أن تظل النظرة إلى أسعار النفط سلبية نسبيًا إلا في حال حدوث تطورات جيوسياسية حادة تؤثر على الإمدادات.

سوق العملات المشفرة: حذر بعد التراجعات الأخيرة



أما في سوق العملات المشفرة، فأكد البنا أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا بعد التراجعات الأخيرة، في ظل تراجع واضح في شهية المخاطرة، مشيرًا إلى أن هذا السلوك انعكس على أداء البيتكوين والأسهم الأمريكية، خصوصًا أسهم التكنولوجيا، حيث يفضل المستثمرون التريث وانتظار وضوح السياسات الاقتصادية المقبلة في الولايات المتحدة قبل إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية.

