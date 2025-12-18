الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

غرفة عمليات المؤتمر تصدر بيانها الثاني لانتخابات مجلس النواب

غرفة عمليات المؤتمر
18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية بدائرة حدائق القبة سير العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى من اليوم، وسط إقبال متوسط يتسم بالانضباط والالتزام داخل اللجان الفرعية، مع توافد مميز للمرأة المصرية التي تؤكد دائمًا حضورها المشرف فى الاستحقاقات الانتخابية.

 

انتخابات مجلس النواب 

ورصدت الغرفة خلال جولاتها الميدانية بمحيط الدائرة وجود سبع نقاط تجميع منتشرة فى مناطق مختلفة تقوم بحشد الناخبين لصالح المرشح المنافس، وتتابع الغرفة هذه التجمعات لرصد أي تجاوزات أو مخالفات تتعارض مع قواعد العملية الانتخابية.

وتناشد الغرفة مواطني حدائق القبة بالوعي الكامل والاستفاقة من مجاراة انتشار المال السياسي عبر سماسرة الانتخابات، والتأكيد على أن صوت المواطن أمانة لا يُباع ولا يُشترى، وأن حماية أصوات الدائرة مسؤولية مشتركة بين الجميع.

الانتخابات البرلمانية، كما تؤكد الغرفة استمرار متابعتها لسير العملية الانتخابية عقب فترة استراحة اللجان واستئناف أعمالها داخل اللجان الفرعية حتى نهاية اليوم وغلق الصناديق، فى متابعة دقيقة لكافة التفاصيل حتى لحظة إعلان النتائج.

الاستحقاقات الانتخابية العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب غرفة العمليات المركزية

