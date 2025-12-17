غرفة عمليات حزب المؤتمر تصدر بيانها الختامي لليوم الأول بجولة إعادة “النواب”

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية سير العملية الانتخابية بدائرة حدائق القبة على مدار اليوم الأول من جولة الإعادة، حيث شهدت الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت إقبالًا ملحوظ من المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى مشهد يعكس اهتمامهم بالمشاركة الإيجابية.

انتخابات مجلس النواب

انتخابات البرلمان، وناشد النائب أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة العمليات، الجهات التنفيذية بضرورة الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين المتنافسين، والالتزام التام بالحيادية، تأكيدًا لما ورد سابقًا فى كلمة رئيس مجلس الوزراء بشأن صون إرادة الناخبين وعدم الانحياز.

مجلس النواب، كما رصدت الغرفة عددًا من المخالفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها ومنها وقائع شراء أصوات وانتشار نقاط توزيع كوبونات، وعدد من المخلفات سبق وأن حذر منها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خطابه، مؤكدًا أن التغاضي عن هذه التجاوزات قد يخلق حالة من العزوف عن المشاركة الانتخابية ويفقد المواطن الثقة فى قدرته على التعبير عن صوته من خلال العملية الانتخابية.

وأكد الحزب، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، استمرار غرفة العمليات فى عملها على مدار الساعة لمتابعة العملية الانتخابية بالدائرة.

