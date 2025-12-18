خبيرة اقتصاد: الحكومة تعترف بذروة الألم وتطرح مسارا واقعيا للخروج

18 حجم الخط

أجمع خبراء اقتصاديون على أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ملف الدين العام، يمثل نقلة نوعية في الخطاب الحكومي، إذ انتقل من الدفاع عن الأرقام إلى شرح فلسفة الإدارة، وربط الدين بالمسار الاقتصادي الكلي، وليس بالموازنة فقط.

تساؤلات الشارع حول كلفة الدين

وأكد الخبراء أنه في لحظة تتزايد فيها تساؤلات الشارع حول كلفة الدين وحدود الاحتمال، جاء حديث الدكتور مصطفى مدبولي ليطرح مقاربة مختلفة لإدارة الأزمة، لا تنطلق من الدفاع عن الأرقام بقدر ما تركز على مسارها واتجاهها.

وتدعم هذه النظرية الدكتورة دُرية ماضي، الخبيرة الاقتصادية، حيث ترى أنها خطوة ضرورية لفهم التحول الجاري في السياسة المالية، خاصة مع اعتراف الحكومة ببلوغ مرحلة الذروة والانتقال التدريجي نحو الاستدامة.



د. درية ماضي

خطوة ضرورية لاستعادة الثقة

وأوضحت الدكتورة درية ماضي خبيرة الاقتصاد في تصريحات خاصة لفيتو: إن ما يميز حديث رئيس الوزراء هو الاعتراف الصريح بأن المجتمع يمر بلحظة ضغط قصوى، وهي خطوة ضرورية لاستعادة الثقة.

وأضافت ماضي أن التركيز على اتجاه حركة الدين وليس حجمه المجرد يعكس فهمًا اقتصاديًا متقدمًا، مشيرة إلى أن تحويل جزء من الالتزامات إلى استثمارات طويلة الأجل، ومبادلة الديون، يمثلان أدوات فعالة إذا تم ربطهما بزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكدت الدكتورة ماضي أن التحدي الحقيقي لا يكمن في خفض الدين بسرعة، بل في منع إعادة إنتاج الأزمة عبر ديون قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، معتبرة أن حديث الحكومة يضع الأساس النظري لمسار تصحيحي طويل النفس.

الاقتصاد المصرى

الحكومة والبنك المركزي يركزان على خفض الدين المحلي والخارجي

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال: إن الحكومة والبنك المركزي يركزان على خفض الدين المحلي والخارجي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي للعام الماضي كان عند حدود 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضمن الحدود الآمنة التي تتراوح بين 40 و45% لأي دولة.

المؤتمر الصحفي بالعاصمة الإدارية

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس الاربعاء بالعاصمة الإدارية، أن الهدف هو تخفيض نسبة الدين الخارجي إلى 40%، بما يتماشى مع التوقعات بالنمو الاقتصادي المتوقع بـ5%، مشيرًا إلى أن القروض الجديدة مخصصة أساسًا لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمواد البترولية، كما يتم أحيانًا استبدال دين بدين لإطالة فترة السداد وتحقيق شروط أفضل.

وأوضح رئيس الوزراء أن مبادلة الديون تعتبر إحدى الآليات الناجحة للتخلص من الدين، حيث يتم تحويل الدين المستحق سداده إلى استثمارات ومشروعات تنموية تخدم المواطن مباشرة.

وأكد أن مصر من بين سبع دول فقط نجحت في تنفيذ مبادلة الديون، بالتعاون مع ألمانيا وإيطاليا والصين، مع الاستمرار في استخدام هذه الآلية لما لها من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.

