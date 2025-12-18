اقتراح أمام الشيوخ لتشكيل المجلس الأعلى للضرائب

18 حجم الخط

تقدم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، يطالب فيه بضرورة تفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024.

أهمية تشكيل المجلس الأعلى للضرائب

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في مذكرته الإيضاحية أن المواد الخاصة بالمجلس الأعلى للضرائب متواجدة بالفعل في قوانين الضرائب، وتحديدًا في المواد من 132 إلى 138 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلا أنها ما زالت معطلة حتى الآن.

رفع كفاءة المنظومة الضريبية

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تفعيل هذا المجلس، الذي حدد له قرار رئيس الجمهورية اختصاصات واضحة، ضروري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع دور القطاع الخاص في رسم السياسات الضريبية.

تفاقم المنازعات الضريبية

وأشار النائب، إلى أن عدم تفعيل المجلس ينذر بوجود قصور أساسي في المنظومة يتمثل في تفاقم المنازعات وحالات التهرب الضريبي.

تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لمواكبة التطورات

كما شدد عضو مجلس الشيوخ، على أن رفض مجلس النواب لأكثر من قانون ضريبي والتحديات التي تمت على قانون التجاوز الضريبي، تمثل نموذجًا حيًا لأهمية الإسراع بتشكيل المجلس لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في المجتمع.

تفاصيل إنشاء المجلس الأعلى للضرائب

وشددت المذكرة على أن المجلس الأعلى للضرائب هو مجلس استشاري.

تأخر تشكيل المجلس الأعلى للضرائب مخالفة قانونية يجب التصدي لها

وحذر النائب في الاقتراح برغبة، من أن التأخر في تشكيله قد يمثل مخالفة للقانون ويهدد بالطعن على جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم أخذ رأيه.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بسرعة تفعيل المجلس أو تفويض صلاحياته إلى جهة بديلة إذا كان تفعيل تشكيله غير ممكن في الوقت الحالي.

