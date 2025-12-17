محافظ الغربية يتفقد لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 (صور)

18 حجم الخط

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية موسعة داخل عدد من اللجان الانتخابية بقرى مركز طنطا لمتابعة سير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوافر جميع أوجه الدعم والتيسير للناخبين.

جاء ذلك في إطار حرص محافظ الغربية على خروج الاستحقاق الدستوري بصورة تليق بأبناء الغربية حيث استمرت الجولة منذ فتح باب اللجان في الصباح الباكر وحتى موعد ساعة الراحة على أن يستكمل المحافظ متابعته الميدانية عقب انتهاء الراحة وحتى غلق باب التصويت.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عددًا من المدارس التي تجرى بها عملية التصويت حيث تابع انتظام دخول المواطنين وتوافر المظلات وأماكن الانتظار وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم إلى جانب التأكد من جاهزية الإضاءة ومصادر الكهرباء البديلة وانتظام تواجد القضاة والأطقم الإدارية وتفعيل خطة التأمين الطبي وتأمين محيط اللجان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن تقديره البالغ لمشاركة كبار السن الذين حرصوا على التواجد باللجان منذ الساعات الأولى مؤكدًا أن إقبالهم يعكس وعيًا وطنيًا عميقًا وإيمانًا راسخًا بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية ويمثل رسالة قوية في حب الوطن والانتماء له.

وحرص محافظ الغربية على التحاور المباشر مع عدد من كبار السن داخل اللجان حيث تبادل معهم الحديث واستمع إلى آرائهم حول سير العملية الانتخابية واطمأن على مدى سهولة الإجراءات وتوافر سبل الراحة مشيدين بدور أجهزة المحافظة في التنظيم الجيد وتذليل أي معوقات فيما أكد لهم المحافظ أن مشاركتهم تمثل قيمة وطنية كبيرة ونموذجًا يُحتذى به في الإيجابية وتحمل المسؤولية.

وأكد محافظ الغربية أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة لضمان انتظام العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة مشيدًا بالجهود المبذولة من الوحدات المحلية ورؤساء القرى في رفع كفاءة محيط اللجان ورفع الإشغالات أولًا بأول وتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية إلى المقار الانتخابية بما يضمن سهولة وصول الناخبين وتحقيق الانسيابية المطلوبة.

كما تابع المحافظ الربط اللحظي بين اللجان وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة مع استمرار التنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بمركز طنطا ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع أي طارئ وضمان استقرار الأوضاع حتى انتهاء عملية التصويت.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بتوجيه رسالة لأبناء مركز طنطا دعاهم خلالها إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت حق دستوري ومسؤولية وطنية ودعامة أساسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.

