خارج الحدود

واحدة من 12 نسخة فقط في العالم، هدية أسطورية لميسي من ملياردير هندي (صور)

هدية أسطورية لميسي
هدية أسطورية لميسي من مليادرير هندي
تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدية فاخرة ونادرة تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليون دولار خلال جولته العالمية "GOAT Tour 2025" في الهند.

 

وشملت الجولة أربع مدن هندية، بدأت من كولكاتا ثم حيدر أباد ومومباي وانتهت في نيودلهي، حيث شارك ميسي في فعاليات رياضية وشبابية، وأطلق مبادرات خيرية، إلى جانب حضوره مباريات استعراضية.

 

شهد ملعب "سولت ليك" في كولكاتا فوضى عارمة خلال الظهور الأول لميسي، إذ لم يتجاوز تواجده 25 دقيقة بسبب تدافع السياسيين والمشاهير لالتقاط الصور، ما أدى إلى تعطيل التنظيم وتحول الأجواء من الحماس إلى الاحتقان، مع تقارير عن تحطيم مقاعد وإلقاء زجاجات مياه، قبل تدخل السلطات وفتح تحقيق رسمي.

 

 

وفي نهاية جولته، زار ميسي مركز "فانتارا" العالمي لإنقاذ الحياة البرية في غوجارات، المملوك للملياردير الهندي موكيش أمباني، حيث قدم له ابنه أنانت أمباني ساعة نادرة من طراز Richard Mille RM 003-V2 Tourbillon – Asian Edition، من بين 12 نسخة فقط في العالم، وتقدر قيمتها بنحو 825 ألف جنيه إسترليني.

 

وأفاد شهود أن ميسي بدا هادئًا في بداية ظهوره بكولكاتا، قبل أن تتغير ملامحه مع تزايد الزحام، ما دفع المنظمين لإخراجه بشكل عاجل لأسباب أمنية، برفقة زملائه لويس سواريز ورودريغو دي بول.

