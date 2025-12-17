إحالة نجل الفنانة منى جبر والمخرج هاني لاشين للمحاكمة بعد إصابة مهندسة ديكور بعقر كلب

18 حجم الخط

أحالت الجهات المختصة، نجل الفنانة منى جبر والمخرج هاني لاشين للمحاكمة، بالتسبب في إصابة مهندسة ديكور، بعاهة في اليد، إثر عقر كلب لها داخل مسكنهم في أكتوبر.



وكانت الشاكية، وتعمل مهندسة ديكور، تقدمت بمحضر رسمي بقسم شرطة أكتوبر، قالت فيه: إنها اتفقت على تشطيب شقة نجل الفنانة منى جبر، وخلال اصطحابها للعمال من أجل إنجاز المتفق عليه، وجدت كلبًا بالشقة ما دفعها لطلب إخراجه من المكان لمنع تعرض شخص لأذى، ولكن ذلك لم يحدث.

وواصلت: الكلب عقرني في يدي وتعرضت لإصابات بالغة، وصفها التقرير الطبي بأنها عاهة من جراء ما تعرضت له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة لجهات التحقيق التي أمرت بحالتهم للمحاكمة.



