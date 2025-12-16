الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
عصام كامل

قضايا الدولة تشارك النيابة الإدارية في فعاليات ندوة مناهضة العنف ضد المرأة

حضرت هيئة قضايا الدولة، الفعالية التي نظمتها هيئة النيابة الإدارية تحت عنوان: «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة».

 

وانعقدت الفعالية،  بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، حيث ترأست المشاركة المستشارة مي مروان، رئيسة أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية، بمشاركة عدد من السيدات الفضليات عضوات الهيئة.

دعم الهيئة الكامل لكافة المبادرات الوطنية الهادفة

وأكدت هيئة قضايا الدولة تقديرها البالغ لهيئة النيابة الإدارية على هذه المبادرة المهمة، وذلك بتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي شدد على دعم الهيئة الكامل لكافة المبادرات الوطنية الهادفة إلى مناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز تمكينها، وترسيخ بيئة عمل آمنة وعادلة داخل مؤسسات الدولة.

كما أعربت المستشارة مي مروان، رئيسة أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية، عن خالص شكرها وتقديرها لهيئة النيابة الإدارية لحسن التنظيم وثراء المحتوى، مؤكدة أن هذه الفعالية تعكس الدور الوطني الرائد لهيئة النيابة الإدارية، وتمثل نموذجًا مشرفًا للتكامل بين الجهات القضائية في دعم قضايا المرأة وترسيخ قيم العدالة والمساواة.

